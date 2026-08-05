Axios: США готовят в среду объявление о сделке между Оманом и Ираном

Axios: США готовят объявление о сделке между Оманом и Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Сделка, переговоры по которой ведутся несколько недель, направлена на возобновление режима прекращения огня между США и Ираном и возобновление переговоров по ядерной сделке, пишет Axios.

Готовящаяся сделка удовлетворит некоторые требования Ирана об усилении контроля за движением в Ормузском проливе – контроля, которого у него не было до войны.

Согласно двум региональным источникам, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

Все входящие суда, проходящие через пролив и Персидский залив, будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все исходящие суда через пролив и в Аравийское море будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. В течение 60-дневного периода сборы взиматься не будут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей за три месяца. В июле Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.