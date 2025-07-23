Стало известно о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники, документ был одобрен всеми тремя сторонами, передает РИА «Новости». «Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа», – говорится в материале.

Издание ссылается на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, которые имеют связи в правительстве Армении. В документе якобы говорится о строительстве транспортного коридора длиной 42 километра через Сюникскую область с сохранением суверенитета Армении над регионом.

Отмечается, что эксплуатация транспортного маршрута будет передана частной американской компании, получившей необходимую лицензию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.