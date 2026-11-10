В Польше задержали двух украинцев по обвинению в шпионаже на Россию

Tекст: Вера Басилая

Подозреваемых задержали 3 ноября в городе Минск-Мазовецкий. На следующий день прокуратура предъявила им обвинения в участии в деятельности российской разведки против республики, передает ТАСС.

По данным Национальной прокуратуры Польши, украинцы собирали информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, а также совершали поджоги транспортных средств в одном из крупных городов.

Суд арестовал фигурантов дела на три месяца. За шпионаж и подготовку диверсий им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За последние два года польские власти задержали более 50 человек по подозрению в сотрудничестве с разведками России и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

До этого польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

В феврале польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России.