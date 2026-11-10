В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
В Польше задержали двух украинцев по обвинению в шпионаже на Россию
Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.
Подозреваемых задержали 3 ноября в городе Минск-Мазовецкий. На следующий день прокуратура предъявила им обвинения в участии в деятельности российской разведки против республики, передает ТАСС.
По данным Национальной прокуратуры Польши, украинцы собирали информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, а также совершали поджоги транспортных средств в одном из крупных городов.
Суд арестовал фигурантов дела на три месяца. За шпионаж и подготовку диверсий им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
За последние два года польские власти задержали более 50 человек по подозрению в сотрудничестве с разведками России и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.
До этого польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.
В феврале польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России.