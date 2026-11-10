Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.