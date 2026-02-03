Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.3 комментария
Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
В США стартует масштабный проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов для защиты промышленности от перебоев поставок, пишет Bloomberg
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске стратегического резерва критически важных минералов на сумму 12 млрд долларов, чтобы сократить зависимость производителей от редкоземельных металлов из Китая, сообщает Bloomberg.\
Проект получил название Project Vault. Он объединит 2 млрд долларов частных инвестиций и 10 млрд долларов кредита Экспортно-импортного банка США, что станет крупнейшей сделкой в истории банка.
Трамп подчеркнул: «Мы не хотим снова переживать то, что было год назад», напоминая о торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, когда возникли ограничения на доступ к китайским редкоземельным материалам. По его словам, резерв должен «гарантировать, что американские компании и рабочие никогда не пострадают из-за дефицита». Project Vault будет фокусироваться на таких материалах, как галлий и кобальт, необходимых для производства авиационных двигателей и смартфонов.
В создании запаса уже согласились участвовать более десяти компаний, в том числе GM, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google. Закупку сырья будут организовывать трейдеры Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group. Проект позволит производителям запасаться необходимыми материалами без необходимости самостоятельно хранить большие объемы сырья.
Производители смогут заранее определить нужный объем и стоимость закупки, внести предоплату, а при перебоях в поставках – полностью использовать резерв. При этом они обязуются со временем восполнить израсходованные материалы. Такая схема должна защитить отрасль от ценовых колебаний и перебоев с поставками.
Администрация США уже инвестирует в развитие добычи редкоземельных материалов в стране и заключает соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией и Малайзией. На предстоящем саммите в Вашингтоне ожидаются новые договоренности, в том числе с Евросоюзом, представители которого подтвердили стремление к устойчивому партнерству по критически важным минералам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США захватили редкоземельные элементы, которые необходимы Европе для производства вооружений.
Китай объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США.
Австралия и США решили совместно добывать редкоземельные металлы.