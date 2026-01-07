Постпред США Уитакер: Мы можем находиться на пороге мира на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Мы на самом деле очень близки к цели, это большое достижение, и, возможно, мы находимся на пороге мира», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что ожидается подписание ряда соглашений, включая документы по гарантиям безопасности для Украины, что должно открыть Киеву путь к заключению окончательного мирного договора с Москвой. Уитакер уточнил, что США намерены участвовать как в коллективных, так и в индивидуальных механизмах предоставления гарантий безопасности для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отметил, что США надеются на достижение компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта.