Tекст: Антон Антонов

«Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.