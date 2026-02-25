  • Новость часа Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Когда настанет время прощать
    25 февраля 2026, 11:56 Мнение

    Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    У меня есть близкий друг. Практически сразу после 24 февраля 2022 года мы перестали общаться. Совсем. Мы очень близко дружили. Самые веселые студенческие фотографии именно с ним. Гости, бесконечные совместные прогулки, отдых и поездки в течение нескольких десятилетий яркой дружбы. Но 24 февраля что-то сломалось – и мы больше не смогли.

    Я старалась не заходить на его страничку в соцсетях – почти сразу меня начинало трясти. Какие-то глупые блогеры в репостах вещали о том, о чем не имели никакого понятия. Я же была там. На войне. Бывала там постоянно с 2014 года. Но почему, почему он не хотел слышать меня, но слушал тех, кто там ни разу не был ни с какой стороны? Какая-то глухая заслонка на входящую информацию.

    Со временем мы просто удалили друг друга из друзей. В Сети. И в жизни. Конечно, он был не единственным, с кем я перестала общаться тогда. Тем более что половину знакомых я потеряла еще в 2014 году после присоединения Крыма. Но февраль 2022-го доделал свое дело. Десятки знакомых, одногруппников, сокурсников и просто друзей исчезли из моей жизни. Это произошло естественно и обоюдно – с обеих сторон.

    И как бы многие ни говорили о внутренней уверенности и фундаменте, на котором стоим, это больно. Это тяжело. А фразы типа «значит, не были настоящими друзьями» – просто слова. Были.

    Года два назад я проводила встречу с читателями в Москве. В какой-то момент одна женщина, между прочим, преподаватель психфака, спросила меня: как быть, когда с сыном разные взгляды? После этого зал взорвался. Не было стола, да что там – не было человека, который бы не сказал, что потерял кого-то из близких в этой идеологической войне. Отцы и дети, братья и сестры, мужья и жены. И дело даже не в том, что кто-то, например, открыто поддерживал врагов или сбежал из страны.

    Немало просто тех, кому элементарно все равно, лишь бы им лично было комфортно. Любое неудобство – плохо, а как там у других при этом – неважно. Хоть трава не расти, лишь бы на своем участке было как надо. У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    На днях – в Прощеное воскресенье – с подругой говорили о прощении. Важном чувстве для любого православного человека. Я пыталась понять это чувство. И поняла, что не готова прощать. Просто не могу. Меня начинает трясти, когда вспоминаю жителей Мариуполя, которые мне рассказывали, как «нацики» запирали их в подвалах, говоря им в лицо, что они «живой щит».

    Я не могу забыть, как Порошенко, раздувая щеки, сказал, что их дети будут ходить в школы, а дети Донбасса будут сидеть по подвалам. Так было. И я была в этих подвалах и бомбоубежищах. Видела глаза детей, которые перестали реагировать на прилеты и вылеты. Я не могу простить сына бабы Любы, что он ей сказал, чтобы она ему больше не звонила – после того, как его отец умер в результате украинских бомбежек в Донбассе. А он жил во Львове.

    Потому что прощение – важный шаг к примирению. И, пожалуй, сейчас многие на него не готовы. Простить – значит, пытаться понять и принять. А я лично не могу понять и не хочу принимать. Очень точно про отношение к врагу сказал один из военных, чьему подразделению мы помогаем: «у меня нет ненависти к вэсэушникам. Мы просто делаем свое дело, как и они. Но мы должны победить – и это давно не вопрос нашего личного отношения».

    Прошло четыре года с начала СВО. И самые мои близкие друзья вернулись. Их немного, но мы пытаемся. Правда, пытаемся. Нет, мы не общаемся так, как раньше. Но мы начали выстраивать диалог. Рано или поздно война закончится. Любая война кончается. И нам придется жить дальше. Вместе. С Украиной или тем, что от нее останется. Со своими детьми и родителями, которые думают по-другому. Нам придется начать говорить. И нам придется пытаться простить, потому что без этого миру не быть. 

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

