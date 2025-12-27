  • Новость часаВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    Почему дети задерживаются в мире розовых пони
    27 декабря 2025, 12:00 Мнение

    Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    Едва ли не каждый день в том или ином регионе какой-то ребенок совершает что-то противоправное по наводке кураторов из интернета. Детей или запугивают, или они просто за деньги делают сначала мелочи вроде фотографий сотовой вышки, а затем совершают вполне себе теракты в виде поджога этой самой вышки.

    И вот рыдающее малолетнее чадо осознает, что сломало свою жизнь. До него доходит это только тогда, когда об этом узнали другие. Плачет и утверждает, что не осознавал, не понимал. И не потому, что аморален, а потому что еще мал и глуп. И потому, что не объяснили доходчиво взрослые. Но уже поздно.

    И бесполезно каждый день по радио говорить: «Просьба не поддаваться на провокации» – это только слова. Говорить их в любом случае нужно, но рассчитывать на эффект не стоит. Дети не слушают радио и не смотрят ТВ. А взрослые жалеют своих детей, ограждают их от негативной информации, потому что они же маленькие. Потому что им рано. А потом резко становится поздно.

    И тут вот какая штука. Про ответственность, которой у детей нет.

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Простой пример. Несколько лет назад в школе моей дочки, в чате класса, возник спор между родителями. Учитель высказался, что дети постоянно мусорят и не убирают за собой. Последовали фотографии валяющихся фантиков и фразы о систематическом игнорировании замечаний педагогов на эту тему. «Поговорите с детьми».

    Последовала многочасовая дискуссия о том, что нужно объяснять и рассказывать детям, как себя вести, уважать учителей и прочее, прочее, прочее. Часть родителей ответили: а не проще ли ввести дежурство в классе, как когда-то давно было? И вообще странно, что этого уже нет. Дети сами поймут, что мусорить не нужно, потому что им же это убирать. Вместо лишних слов. Швабра объяснит доходчивее.

    Это казалось идеальным, пока не выяснилось, что вторая половина родителей оказалась категорически против, чтобы их деточки мыли полы, доски и поливали цветы. Взрослые, вменяемые люди говорили, что школа не для этого, что школьники устают и вообще негоже вот это вот всё. Не для того принцев и принцесс растили.

    Спор разрешила учительница, сказав, что этого делать нельзя в принципе. На уровне запретов даже не администрации школы, а Минобра. Нормы и положения. Нельзя детям мыть полы.

    Шах и мат, родители.

    Можно часами говорить детям, что сейчас война, что есть провокации, что сейчас надо быть внимательным. Что не надо слушать незнакомцев, что легких денег не бывает. Заставлять их сидеть в обязательном порядке на уроках патриотизма, на которых они спят, и при разговоре о которых лишь заказывают глаза. Потому что это «кринж». И отчеты о том, что что-то сделано в смысле работы с детьми.

    Если ребенок никогда не воспитывался с пониманием боли окружающих, сознанием, что такое смерть, он не поймёт, что такое война. И что такое больно. Знаю реальную историю, когда девочке на протяжении многих лет каждый год меняли хомячка после смерти предыдущего, на другого с таким же окрасом – это, мол, один и тот же. Чтобы было не больно. Она же расстроится.

    Как-то была дискуссия в интернете с родителями о том, какие сказки и фильмы показывать детям. Взрослые говорили, что не показывают жестокие фильмы детям. Тем более фильмы про войну и где кто-то умирает. Зачем малышу видеть смерть птички и фильмы с плохим концом? Это травмирует.

    А между тем, большинство народных сказок по сути своей если не жестокие, но жесткие – но они с детства готовят к реальному миру. Не миру ванили, где все вокруг должны любить и принимать.

    Почти все сказки народов мира на сегодняшний день существуют в сильно отредактированном виде. Если копнуть, даже в имеющихся можно увидеть реальную жизнь, которую многие не замечают за привычным повествованием. «Мальчик-с-пальчик» – одна из самых суровых. История о том, как в тяжелую годину родители увели детей в лес умирать. Избавились, потому что их было нечем кормить. Что может быть страшнее? Но мы не вдумываемся в эту суть и следим лишь за находчивостью главного героя.

    Шарль Перро сильно сгладил народную историю про Красную Шапочку, придумав счастливую концовку, где охотники вспарывают живот волку, и все остаются живы. Собственно, та же история с Волком и семерыми козлятами, которая существует в разных видах, и в большинстве из них козлята вообще-то не спасаются.

    Считается, что «мягкие» концовки появляются сильно позже, дабы не пугать детей, тогда как изначально именно в этом и состояла главная цель повествования. Описывался некий кодекс поведения с малолетства.

    Когда умер мой отец, я не хотела, чтобы дочка присутствовала на отпевании. Боялась, что ребенок увидит мертвого дедушку и это ее травмирует. Много читала про то, что детям не нужно видеть умерших. Как их надо оберегать от стрессов, к которым они, считается, не готовы. Но подумалось, что есть важный сакральный смысл в том, что в одном месте крестят детей и отпевают покойников. И все при этом присутствуют – от мала до велика.

    Наблюдая круговорот жизни и смерти, ребенок с рождения принимает правила игры. Вот чудо рождения, и вот конец, который ждет всех. И это нормально, потому что смерть – это то, что ждет каждого. И смерть – вот она, вот человек, который еще вчера возил тебя на санках и читал сказку, а вот его нет.

    Конечно, это всегда сложные моменты и очень индивидуальные. Нет одного рецепта – как правильно сказать ребенку о смерти близкого. Но факт есть факт – на сегодняшний момент мы максимально изымаем из жизни ребенка ответственность и какую-либо негативную информацию. Мы хотим сделать детство наших чад максимально комфортным и позитивным. И это прекрасно. Но ведь жизнь такой не бывает. При этом у ребенка есть интернет, где для него открываются бездны, которые и взрослые не в состоянии контролировать.

    Мы лакируем действительность, жалеем деточек. Поэтому, когда в эту отредактированную реальность с неумирающими хомячками и сказками только с хорошим концом, вдруг врываются мошенники, психика ребенка не может понять, как реагировать. Сложно из мира розовых пони вдруг шагнуть в мир, где тебя обманывают и используют.

    Оберегая от реальности с детства, огораживая от труда и излишней ответственности, при этом давая в руки информационно-психологическую мину в виде смартфона, мы подводим детей к тому, что они не понимают, что делают, и не осознают своих действий.

    Фильм «Иди и смотри» маркируется 18+. А я бы его показывала сильно раньше. Вот она – реальность. Жестко? Да. Травматично. И очень отрезвляюще.

    Что, кроме швабры, и вот этой реальной жизни – хотя бы на экране – лучше объяснит, что такое хорошо и что такое плохо?

