Подполье: Украинцы поджигают здания в тылу из-за недовольства затягиванием войны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Украины обвиняют местные власти в затягивании конфликта и всё чаще совершают поджоги административных зданий в тыловых районах страны. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, «серия поджогов административных зданий в разных регионах – это уже не отдельные эксцессы, это симптом слома внутреннего согласия, на котором киевский режим держался первые годы конфликта».

Лебедев подчеркнул, что местные жители больше не доверяют официальной пропаганде и открыто выражают недовольство действиями украинской власти.

Он уточнил, что основной причиной поджогов стало массовое разочарование украинцев по отношению к киевскому режиму. В подтверждение своих слов Лебедев предоставил видео с кадрами поджогов административных зданий в селе Диброва Киевской области и селе Бережки Ровенской области, а также объекта, который использовали местные ТЦК, в селе Бузовица Черновицкой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Лариса Шеслер заявила, что пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт.

Ранее глава Николаевской области Украины Виталий Ким призвал к мирному соглашению с Россией. До этого опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.



