Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.
Подполье: Украинцы поджигают здания в тылу из-за недовольства затягиванием войны
Жители Украины выражают недовольство продолжением боевых действий и устраивают поджоги административных объектов в различных регионах страны, отметили в подполье.
Жители Украины обвиняют местные власти в затягивании конфликта и всё чаще совершают поджоги административных зданий в тыловых районах страны. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, «серия поджогов административных зданий в разных регионах – это уже не отдельные эксцессы, это симптом слома внутреннего согласия, на котором киевский режим держался первые годы конфликта».
Лебедев подчеркнул, что местные жители больше не доверяют официальной пропаганде и открыто выражают недовольство действиями украинской власти.
Он уточнил, что основной причиной поджогов стало массовое разочарование украинцев по отношению к киевскому режиму. В подтверждение своих слов Лебедев предоставил видео с кадрами поджогов административных зданий в селе Диброва Киевской области и селе Бережки Ровенской области, а также объекта, который использовали местные ТЦК, в селе Бузовица Черновицкой области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Лариса Шеслер заявила, что пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт.
Ранее глава Николаевской области Украины Виталий Ким призвал к мирному соглашению с Россией. До этого опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.