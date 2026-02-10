Настоятель храма погиб при обстреле похорон дронами ВСУ в Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Настоятель Днепрорудненского храма протоиерей Сергий погиб в результате удара ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области, пишет РИА «Новости». Трагедия произошла во время церемонии прощания с усопшим во дворе частного дома, где под обстрел попали собравшиеся люди.

По словам губернатора Евгения Балицкого, в результате атаки пострадали шесть человек, а протоиерей Сергий скончался на месте. Балицкий отметил: «Всю свою жизнь отец Сергий посвятил служению и заботе о людях».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что государство окажет всю необходимую помощь семье и пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в селе Скельки. В результате обстрела пострадали шесть человек, один человек погиб.

До этого во вторник в Запорожской области после удара украинских беспилотников погибли два человека.

Предыдущие жертвы после атак ВСУ в регионе отмечались в январе. В селе Васильевка 31 января погиб мужчина после атаки украинского дрона, а 28 января в Энергодаре украинский БПЛА стал причиной гибели женщины.