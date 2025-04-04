В Афганистане обнаружили возможного старейшего человека на Земле

В провинции Хост нашли 140-летнего мужчину, возможно, самого старого в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в восточной афганской провинции Хост обнаружен долгожитель, возраст которого, предположительно, составляет 140 лет. Этот человек, Акель Назир, возможно, является самым старым человеком в мире. У Назира есть большая семья численностью в сто человек, и он часто перемещается между двумя уездами провинции.

Назир рассказал изданию Tolo news, что ему было около 30 лет, когда Афганистан обрел независимость от Британии. Он вспоминает времена правления короля Амануллы Хана и празднование Дня независимости страны. «Я был во дворце с Ханом... и я помню, как сказал, что британцы бежали и преклонили колени», – приводит издание слова долгожителя.

Семья Назира стремится подтвердить его возраст с помощью официальных документов, так как архивное дело в стране хорошо развито. Власти Хоста отреагировали на новость оперативно: пресс-секретарь губернатора, Мустагфар Горбаз, сообщил, что для проверки возраста Назира будет направлена специальная техническая группа.

Если информация о возрасте Назира подтвердится, ему будет предоставлена специальная медицинская помощь и будут предприняты усилия для внесения его имени в книги мировых рекордов. Представитель администрации заявил, что планируется определить его возраст документально, чтобы зарегистрировать его как старейшего человека на Земле.

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