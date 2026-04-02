Астронавт Финке рассказал об эвакуации с МКС

Tекст: Катерина Туманова

По словам Финке, он не мог говорить, но не помнит, чтобы испытывал боль. Однако его встревоженные товарищи по экипажу обратились за помощью к врачам на Земле. Неотложная медицинская помощь потребовала провести первую в истории эвакуацию с Международной космической станции (МКС). Но медики до сих пор не знают, почему астронавту внезапно стало плохо, пишет Daily Mail.

«Это было совершенно неожиданно. Все произошло на удивление быстро», – сказал 59-летний полковник ВВС в отставке Майк Финке.

Эпизод продолжался около 20 минут, и после этого он чувствовал себя прекрасно. Он никогда не испытывал ничего подобного ранее и не испытывал. Врачи исключили сердечный приступ, и астронавт сказал, что он не задыхался, но все остальное остается под вопросом и может быть связано с его 549 днями пребывания в невесомости.

Финке назвал произошедшее «очень, очень быстрой вспышкой молнии», признаки которой довольно быстро сошли на нет. Ультразвуковой аппарат пригодился на МКС, когда с ним произошло это странное состояние. А после возвращения на Землю он прошел множество тестов.

НАСА изучает медицинские карты других астронавтов, чтобы выяснить, не случалось ли чего-либо подобного в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж прибыл на станцию в августе 2025 года и планировал оставаться на МКС до конца февраля, но НАСА приняло решение о досрочном возвращении экипажа на Землю из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Глава НАСА Айзекман сообщал, что члены экипажа Crew-11 чувствуют себя хорошо после возвращения с МКС.