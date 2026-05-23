Захарова заявила об отказе западных СМИ посетить Старобельск

Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

«Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.