  Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 13:49 • Новости дня

    Захарова заявила об отказе западных СМИ посетить Старобельск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», – сообщила она. Ранее дипломат отмечала, что внешнеполитическое ведомство начало организовывать поездки аккредитованных в Москве иностранных журналистов к местам ударов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил дипломатам официально уведомить международные организации об атаке на колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала специальный выезд иностранных репортеров на место трагедии.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших и сорока одного раненого студента.

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    23 мая 2026, 08:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», обратившись в органы безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Жертва аферы избежала участи стать смертницей, вовремя обратившись к силовикам, передает ТАСС. «Установлено, что белгородчанка под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денежных средств на т. н. безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов, и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

    Кураторы поручили женщине забрать из тайника взрывчатку и активировать ее в толпе. Этот шаг неизбежно привел бы к гибели самой исполнительницы и множества мирных граждан. Осознав опасность, местная жительница добровольно пришла в органы безопасности, благодаря чему бомбу удалось своевременно обезвредить.

    В ведомстве подчеркнули, что противник активно использует тактику создания подобных смертников. В 2025 и 2026 годах аналогичные резонансные теракты произошли в Москве, Ставрополе и Луганске. Завербованные через мошеннические кол-центры люди до последнего момента верили, что выполняют задания российских правоохранителей.

    Сотрудники государственных структур никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают коды из сообщений, напомнили силовики. Представители спецслужб настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и сразу прерывать подозрительные разговоры.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    23 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию оценить состояние экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил постпреду Украины Андрею Мельнику приехать в Москву и российскую провинцию, чтобы лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.

    Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат призвал Мельника отказаться от распространения ложной информации, передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», – заявил Небензя.

    Кроме того, российский представитель обвинил оппонента в лицемерии. Он подчеркнул, что украинский дипломат льет крокодиловы слезы, ложно утверждая об отсутствии ударов ВСУ по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Небензя пригласил британского постпреда в Россию для оценки реального состояния экономики.

    В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил скандально известного Мельника представителем Украины при ООН.

    23 мая 2026, 13:02 • Новости дня
    Установлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненного при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета.

    Установлены имена студентов, погибших и пострадавших в результате террористической атаки со стороны киевской хунты на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX. По его словам, «по состоянию на полдень 23 мая, одиннадцать жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня».

    Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести, а местонахождение десяти девушек остается неизвестным.

    Отметим, что среди раненых есть несовершеннолетние 2009-2010 годов рождения.

    Погибшие:

    1. Погрибниченко Анна Андреевна, 01.11.2006 г.р.

    2. Сердюк Дарья Сергеевна, 18.04.2007 г.р.

    3. Прудникова Яна Владимировна, 11.12.2006 г.р.

    4. Животникова Ирина Денисовна, 03.12.2006 г.р.

    5. Мартиньянова Елена Владимировна, 06.09.2006 г.р.

    6. Бережная Татьяна Сергеевна, 15.07.2006 г.р.

    7. Ковтун Артем Сергеевич, 02.02.2006 г.р.

    8. Бугаков Максим Викторович, 03.12.2005 г.р.

    9. Постовец Александр Александрович, 18.12.2004 г.р.

    10. Фень София Олеговна, 30.03.2007 г.р.

    11. Чекрыгина Алина Александровна, 27.04.2007 г.р.

    Официальные списки жертв постоянно обновляются в канале администрации главы ЛНР. Пасечник подчеркнул, что регион и вся страна переживают эту трагедию вместе с семьями погибших и пострадавших, а Старобельску важно чувствовать поддержку всей России.

    Он выразил благодарность спасателям и медикам, которые больше суток безостановочно помогают пострадавшим. Также глава ЛНР заявил, что убийцам и тем, кто их покрывает, не будет прощения, а за циничные высказывания западных стран по поводу трагедии, по его мнению, им будет воздано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в пресс-службе МЧС России сообщили о десяти погибших при обрушении общежития колледжа в Старобельске.

    Президент России Владимир Путин назвал этот удар террористической атакой киевской хунты.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности подобных трагедий без проведения специальной военной операции.

    22 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР
    Tекст: Антон Антонов

    В Старобельском муниципальном округе Луганской народной республики объявлена воздушная тревога, сообщила администрация округа.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении администрации в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.

    По предварительной информации, жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 пропали без вести, пострадали 39 человек.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    23 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске
    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Новороссийске, также в городе пострадал один человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Огонь охватил несколько административных и технических зданий. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. В результате инцидента на нефтебазе никто не пострадал.

    Однако пострадал мужчина, который находился на одной из улиц Новороссийска в момент падения обломков БПЛА. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Кроме того, в Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора. В этом случае обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников.

    Мирный житель погиб после удара ВСУ по автомобилю в Брянской области.

    23 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Захарова анонсировала поездку иностранных журналистов на место трагедии в ЛНР
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Российское внешнеполитическое ведомство готовит специальный выезд для аккредитованных зарубежных репортеров в Старобельск, передает РИА «Новости».

    «Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится», – написала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МИД проинформировать международное сообщество об ударе по колледжу в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких прилетах тяжелых беспилотников по студенческому общежитию.

    23 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    ПВО сбила 348 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 7.00 мск украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, сообщило Минобороны в «Максе».

    Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также работа систем ПВО зафиксирована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, были нейтрализованы десять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали два человека.

    23 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    На полигон штурмовиков ВСУ прибыла иностранная следственная группа

    Tекст: Антон Антонов

    На полигоне в Чугуевском районе Харьковской области Украины иностранные специалисты начали расследование хищений.

    «На полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района прибыла следственная группа из неких иностранных специалистов. По версии следственных органов, многомиллиардная «черная касса» 225 и 425 ошп, формируемая за счет украденных выплат пропавшим без вести военнослужащим, уходила в Киев для финансирования «политических процессов». Это объясняет неприкосновенность главных «мясников» ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в Харьковской области. Российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Дергачей, Новоалександровки и других населенных пунктов.

    Идут бои в селе Гранов. Освобождение села позволит российским войскам выйти к крупному логистическому узлу в Казачьей Лопани.

    На Волчанском направлении российские штурмовики продвинулись на десяти участках до 900 м. Идут ожесточенные стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка. Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям противника.

    На Великобурлукском направлении военнослужащие «Севера» продвинулись до 1200 м на трех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    На Сумском направлении в Сумском районе российские силы продвинулись на 20 участках до 800 м, продолжая бои в Запселье и Кондратовке. В Краснопольском районе российские штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 600 м.

    Наносились удары по ВСУ в районах Иволжанского, Пролетарского, Храповщины, Корчаковки, Уланово, Приволья, Березы, Глухова, Толстодубово и посёлка Хотень.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)». – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Великобурлукском направлении в Харьковской области военнослужащие группировки российских войск «Север» продвинулись до 1100 м на трех участках в селе Бударки и лесных массивах Купянского района.

    22 мая 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте

    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте
    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент России на встрече с выпускниками программы «Время героев» высказался о текущем состоянии дел на передовой, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что киевские власти терпят серьезные неудачи.

    «Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой – это постоянные провалы на фронте: сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую», – подчеркнул российский лидер.

    Путин отметил, что противнику не помогает регулярная западная помощь, которую активно разворовывают.

    «Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», – отметил глава государства.

    Он также добавил, что в этой катастрофической для противника ситуации растет дезертирство.

    Ранее Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева.

    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Рота «азовцев» уничтожена на рубцовском направлении СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики сообщили об уничтожении роты «азовцев» на рубцовском направлении, по их данным, полностью уничтожена группа боевиков и натовская техника, в живых не остался ни один участник атаки.

    Вооруженные силы России разгромили до роты боевиков террористической группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении. В ходе боестолкновения также ликвидировано 15 единиц техники стран НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники - «Страйкеры», «Козаки», «МаксПро» и «Патриа»», – сообщил источник в агентства силовых структурах.

    По информации представителей ведомства, в результате скоротечного боя выживших среди нападавших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления. Позже Вооруженные силы России уничтожили целый батальон этой группировки, а еще ликвидировали медиапредставителя бригады «Азов» Ивана Смаглюка.

