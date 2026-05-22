Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении расширяется полоса безопасности. В селе Гранов штурмовые группы «Северян» прошли до 200 м, а в районе Волчанска российские войска преодолели до 600 м на девяти участках, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

«Северяне» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сосновки, Варваровки, Избицкого, Рубежного, Богодухова, Мартового и Хмелевки.

В Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись на 20 участках до 450 м. Идет зачистка укрытий в Запселье и Кондратовке, а в окрестностях Иволжанского продолжаются ожесточенные стрелковые бои.

В Краснопольском районе российские бойцы в селе Рясное преодолели до 250 м. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по скоплениям украинских сил в лесных массивах около Лесного.

Российские войска нанесли удары по ВСУ в районах Вольной Слободы, Мелячихи, Писаревки, Великой Рыбицы, Бунякино, Уланово, Эсмани, Могрицы и села Новая Сечь.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

