Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Гинцбург заявил о невозможности пандемии хантавируса
Хантавирус Андес не сопоставим с вирусом COVID-19 по степени заразности, поэтому не способен вызвать похожей пандемии. Об этом в кулуарах саммита разработчиков лекарственным препаратов «Сириус. Биотех 2026» заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Хантавирус Андес не способен спровоцировать пандемию, аналогичную коронавирусу, из-за низкой степени передачи между людьми. Об этом сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
«Ничего похожего на COVID-19 данный вирус вызвать не может, потому что степень его передачи между людьми на порядки меньше», – заявил ученый в кулуарах саммита «Сириус. Биотех 2026». Он добавил, что противоэпидемиологические службы сработали эффективно, хотя высадка контактных лиц с лайнера в разных странах была излишней.
Гинцбург напомнил, что в мире существует около 50 видов этой инфекции, некоторые из которых давно известны в России. Заболевание переносится грызунами, ежегодно фиксируются тысячи случаев заражения, а летальность достигает 10%.
Вспышка хантавируса Андес произошла в начале апреля на борту лайнера MV Hondius. ВОЗ подтвердила 10 случаев заражения, трое инфицированных скончались. В тяжелых случаях вирус поражает легкие, вызывая сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала одиннадцать случаев заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус исключил глобальную угрозу из-за вспышки данной инфекции.
Эксперт организации Анаис Леган назвала своевременную медицинскую помощь единственной эффективной мерой из-за отсутствия вакцин.