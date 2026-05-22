Темпы закачки газа в Европе в мае упали до исторического минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Показатели закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в период с 18 по 20 мая достигли исторического минимума, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Суммарный объем поступления топлива с начала месяца также демонстрирует самые низкие темпы за последние 12 лет.

В настоящее время хранилища Европы заполнены на 36,99%, что значительно меньше прошлогодних 45,2%. Общий объем запасов составляет около 40,5 млрд кубометров.

Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона 2026–2027 годов нетто-закачка должна составить не менее 68 млрд куб. метров. В прошлом году этот показатель достиг лишь 55 млрд куб. метров.

Эксперты ожидают, что текущий летний сезон пройдет при более высоких ценах на топливо. Это связано с обострением конкуренции за сжиженный природный газ между Европой и Азией на фоне ближневосточного конфликта. Газпром спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.

Прошедший отопительный сезон в Европе, завершившийся в начале апреля, стал вторым по продолжительности с 2011 года, продлившись 173 дня. Нетто-отбор превысил 61 млрд кубометров, что на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

В начале месяца страны Евросоюза закачали в резервуары более шести миллиардов кубометров топлива.

