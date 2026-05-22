    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    22 мая 2026, 10:23 • Новости дня

    Темпы закачки газа в Европе в мае упали до исторического минимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закачка газа странами ЕС в подземные хранилища (ПХГ) находится на историческом минимуме для второй половины мая, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Показатели закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в период с 18 по 20 мая достигли исторического минимума, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Суммарный объем поступления топлива с начала месяца также демонстрирует самые низкие темпы за последние 12 лет.

    В настоящее время хранилища Европы заполнены на 36,99%, что значительно меньше прошлогодних 45,2%. Общий объем запасов составляет около 40,5 млрд кубометров.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона 2026–2027 годов нетто-закачка должна составить не менее 68 млрд куб. метров. В прошлом году этот показатель достиг лишь 55 млрд куб. метров.

    Эксперты ожидают, что текущий летний сезон пройдет при более высоких ценах на топливо. Это связано с обострением конкуренции за сжиженный природный газ между Европой и Азией на фоне ближневосточного конфликта. Газпром спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.

    Прошедший отопительный сезон в Европе, завершившийся в начале апреля, стал вторым по продолжительности с 2011 года, продлившись 173 дня. Нетто-отбор превысил 61 млрд кубометров, что на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая компания «Газпром» зафиксировала исторический антирекорд темпов пополнения европейских подземных хранилищ.

    В начале месяца страны Евросоюза закачали в резервуары более шести миллиардов кубометров топлива.

    Прошедший европейский отопительный сезон продлился 173 дня.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    22 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, очевидно, опасаясь, что действующий контракт могут пересмотреть в сторону повышения и пытаясь сыграть на опережение в целях обвинения России в нарушении.

    «По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

    Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

    21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.

    19 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    На Украине раскрыли хищение газа на миллионы долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководитель частной фирмы с тремя сообщниками организовал хищение 8 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы на сумму около 4,5 млн долларов, сообщили в прокуратуре страны.

    На Украине в Прикарпатье руководитель частного предприятия вместе с тремя подчиненными похитил из государственной газотранспортной системы страны 8 млн кубометров газа. Тем самым он нанес  ущерб государству на сумму не менее 4,5 млн долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает ТАСС.

    «203 млн гривен убытков: в Прикарпатье разоблачена схема хищения газа из государственной газотранспортной системы. Организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных», – написал Кравченко в своем Telegram-канале.

    По словам генпрокурора, компания пользовалась государственной ГТС для транспортировки добытого газа и с января 2022 года по октябрь 2025 года систематически вмешивалась в работу узла учета. В результате, как отметил Кравченко, государство недополучило более восьми млн кубометров газа. Участникам схемы уже предъявлены обвинения, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о расследовании хищения более 750 тыс. долларов руководством профсоюзов газового предприятия. До этого в Черкасской области Украины чиновника обвинили в незаконной добыче полезных ископаемых с ущербом в почти 4,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 20 чиновников администрации Киева получили обвинения в нанесении ущерба бюджету столицы на сумму свыше 5,5 млн долларов.

    19 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    Испания стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мадридские импортеры в марте приобрели отечественного голубого топлива на сумму почти 360 млн евро, уверенно обогнав остальные европейские государства, следует из данных Евростата.

    В начале весны испанские компании ввезли трубопроводный и сжиженный природный газ из России совокупно на 358,9 млн евро. Месяцем ранее это государство занимало лишь третью строчку по объемам газового импорта из России, передает РИА «Новости».

    В пятерку крупнейших европейских покупателей российского топлива также вошли Франция с показателем 320,4 млн евро и Бельгия, закупившая энергоносители на 253,8 млн евро. Следом расположились Венгрия и Греция, потратившие 174,2 млн и 103,8 млн евро соответственно.

    В целом за март страны Евросоюза нарастили закупки газа из России в полтора раза. В месячном выражении общая сумма европейского газового импорта достигла 1,4 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте страны Евросоюза почти вдвое увеличили закупки российского сжиженного природного газа. Испания приобрела рекордный в истории страны месячный объем отечественного топлива.

    В целом за первые четыре месяца текущего года экспорт российского СПГ в европейские государства возрос на 18,5%.

    19 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах пошла вверх

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF продемонстрировали уверенный рост, поднявшись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник днем показатели на лондонской бирже ICE перешли к росту, прибавив более одного процента, передает РИА «Новости».

    Июньские контракты открыли торги небольшим падением, однако к обеду цена вновь превысила 612 долларов за тысячу кубометров.

    В марте средняя стоимость топлива выросла почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года преодолели отметку в 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение показателей примерно на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и достигла 853 долларов. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки июньских фьючерсов упали ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE поднялась выше 625 долларов.

    В середине мая цена ближайших контрактов по индексу TTF достигла 573 долларов.

    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    19 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Страны Евросоюза в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России – импорт превысил 900 млн долларов, следует из данных Евростата.

    В первом месяце весны европейские государства ввезли отечественное голубое топливо на сумму 933 млн долларов. Это в 1,8 раза больше показателей февраля, когда объем поставок составил 508,3 млн долларов, передают РИА «Новости».

    Главными импортерами российского сжиженного газа стали три страны. Испания закупила топливо на 358,9 млн долларов, Франция – на 320,4 млн долларов, а Бельгия – на 253,8 млн долларов. Общая стоимость мартовских поставок СПГ стала рекордной для европейского рынка. Подобных высоких значений не наблюдалось с января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мартовские поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума.

    Испания в первый месяц весны закупила рекордный объем этого вида топлива.

    В конце апреля в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам.

    20 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Британия ввела запрет на услуги для перевозки российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон принял решение ограничить транспортировку сжиженного газа российского производства, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ, передает РИА «Новости».

    Выступая в парламенте, премьер-министр Кир Стармер объяснил ситуацию с лицензиями. «То, о чем мы объявили вчера, – это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций», – заявил политик.

    Глава британского кабмина уточнил, что ограничения затрагивают поставки нефтепродуктов и газа. Для защиты потребителей правительство выдало две краткосрочные лицензии, призванные обеспечить поэтапное введение новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания разрешила бессрочный ввоз произведенного из российской нефти топлива из третьих стран.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Москву.

    Осенью прошлого года Совет Евросоюза опубликовал постановление о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году.

    20 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах удерживается на стабильном уровне, торгуясь около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские биржевые котировки на природный газ демонстрируют стабильность, находясь вблизи 620 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торги с 622,8 доллара. К 11.10 мск этот показатель составил 620,1 доллара, снизившись на 0,5% относительно расчетной цены предыдущего дня в 623 доллара.

    В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки опустились на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальное значение за период ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий по производству СПГ. Подобных показателей не наблюдалось с начала января 2023 года.

    Стоит отметить, что в 2021-2022 годах газовые котировки находились на значительно более высоких отметках. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года, а исторический максимум в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут ранней весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки июньских фьючерсов поднялись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE достигла отметки 627,3 доллара.

    В середине марта катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.

    21 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.

    Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.

    На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.

    Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    21 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах сохранила стабильность, закрепившись на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров по итогам утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром оставались стабильными и находились у отметки в 593 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 593,7 доллара, показав рост на 0,1%. К 9:09 по московскому времени показатель составил 592,9 доллара.

    Средняя стоимость газа в Европе в марте выросла почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены снизились на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара. Резкий рост произошел после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа в Европе поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июньских фьючерсов превысили отметку в 612 долларов.

    Накануне европейские биржевые цены на природный газ закрепились вблизи 620 долларов.

    20 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поставки российского трубопроводного газа в Китай в апреле выросли по стоимости на 1,8% по сравнению с мартом и составили 703,9 млн долларов, такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

    В апреле Россия заняла второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Китай. Лидером стала Туркмения с показателем 708 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на китайское ведомство.

    Физические объемы импорта газа таможенное ведомство в последние годы не публикует.

    За первые четыре месяца 2026 года стоимость закупленного Китаем у России трубопроводного газа составила 3 млрд долларов. Это на 9,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. На втором месте находится Туркмения с объемом поставок на 2,59 млрд долларов.

    В 2024 году Китай увеличил импорт трубопроводного газа из России на 25%, доведя его стоимость до 8,03 млрд долларов. В прошлом году этот показатель вырос еще на 17,1%, достигнув 9,41 млрд долларов. Объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» увеличился примерно на 25% и составил около 38,8 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года «Газпром» установил очередной рекорд суточных поставок по газопроводу «Сила Сибири». В ноябре холдинг превысил свои контрактные обязательства перед Пекином.

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии.

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

