ЕС сообщил о полном запрете импорта СПГ из России к 2027 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении полного запрета на импорт сжиженного природного газа из России, передает ТАСС.

Ограничения по краткосрочным контрактам начнут действовать с двадцать пятого апреля 2026 года, а по долгосрочным – с первого января 2027 года. В документе отмечается, что запрет распространяется на покупку, импорт и передачу российского СПГ как напрямую, так и через посредников.

В рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС также наложил запрет на транзакции с несколькими российскими банками, включая «МТС банк» и Альфа-банк, начиная с двенадцатого ноября 2025 года. Помимо них, в санкционный список вошли «Земский банк», «Абсолют банк» и НКО «Истина».

Кроме того, Евросоюз расширил рестрикции на ряд иностранных компаний за так называемый «косвенный вклад» в развитие российского ВПК. В список попали 20 китайских, две тайские и три индийские фирмы, занимающиеся логистикой, электроникой и авиационной отраслью. На эти компании распространены экспортные ограничения по товарам и технологиям двойного назначения.

В санкционный пакет также вошел запрет для европейских компаний на предоставление туристических услуг в России и организацию поездок в страну, что должно ограничить доходы РФ от европейских туристов. Кроме того, введен запрет на финансовые операции с банками ряда стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, включая крупнейшие банки этих государств.

Напомним, ЕС одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

В новом пакете санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями из особых экономических зон.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничения против 45 компаний, включая 12 фирм из Китая и Гонконга, за помощь России в обходе санкций. Новый пакет ЕС также распространился на российские банки и операции с криптовалютами.