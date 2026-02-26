Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?0 комментариев
Новый ГОСТ для пива решили ввести в России
Новый ГОСТ на пиво с 2027 года расширит возможности использования разных солодов при производстве пенного напитка и четко пропишет, какой именно продукт имеет право называться пивом, рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
Новый национальный стандарт на пиво ГОСТ Р 72295-2025 вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.
Как рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова, этот документ расширяет возможности для российских пивоваров и четко определяет, какой напиток может называться пивом.
Согласно новым правилам, доля солода в составе напитка должна быть не менее 80%, а несоложеного сырья – не более 20%. Из этого количества только 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, при этом добавленный этиловый спирт полностью запрещён. «Если производитель отступает от этих параметров, то обязан уйти в категорию «пивной напиток», – отметила Мясникова.
Одним из главных нововведений стало разрешение использовать в производстве не только традиционные ячменный и пшеничный солоды, но и ржаной, гречишный, просяной и овсяный. Это позволит крафтовым пивоварам официально приравнять свои экспериментальные сорта к полноценному пиву, а не к пивным напиткам.
В новом ГОСТ также впервые появилось четкое определение безалкогольного пива. Кроме того, теперь допускается указывать дробные значения плотности сусла, что позволит производителям более точно следовать рецептам и повышать качество напитка.
По словам эксперта, стандарт вводит строгие критерии идентификации напитка, которые будут проверяться в аккредитованных лабораториях. Это, по мнению Мясниковой, даст потребителям более широкий выбор и повысит доверие к качеству продукции.
