«Единая Россия» предложила льготную аренду книжным магазинам в учреждениях культуры

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Основы законодательства РФ о культуре», чтобы организации культуры могли сдавать государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам для торговли книгами, газетами, журналами и проведения просветительских мероприятий. Передача имущества будет возможна только с согласия собственника, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам координатора партпроекта «Культура малой Родины» Ольги Казаковой, в стране насчитывается около 90 тыс. учреждений культуры, включая дома культуры, театры, музыкальные школы и музеи. Законопроект позволит открывать книжные магазины на их площадях, предоставляя аренду на льготных условиях.

Парламентарий подчеркнула: «Владельцы магазинов, которые осуществляют такую продажу, говорят о том, что аренда для них – это большая финансовая нагрузка. И если мы предоставляем возможность льготной аренды, то, безусловно, и небольшие предприятия могут открыть такую торговлю в учреждениях культуры, и издательства смогут также воспользоваться такой нормой. Это работает как на повышение читательского интереса, так и поддерживает издательские организации».

Казакова добавила, что в России работает около 2,5 тыс. книжных магазинов, издается примерно 4,5 тыс. наименований, а также трудятся тысячи писателей и поэтов. Она также отметила необходимость поддержки книжной отрасли в условиях конкуренции с цифровыми платформами и маркетплейсами.