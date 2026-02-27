СК сообщил о проверке после ДТП с детьми-дзюдоистами на Ставрополье

Tекст: Дмитрий Зубарев

В салоне минивэна, попавшего в ДТП на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, находились семь несовершеннолетних спортсменов, которые ехали из Нальчика в Астрахань на соревнования по дзюдо, передает РИА «Новости». В результате аварии пострадали пять детей и один взрослый.

Как сообщили в ведомстве, по факту происшествия организована проверка на предмет соответствия качества услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья, предусмотренным статьей 238 УК РФ. Ход и итоги процессуальных проверок контролирует региональная прокуратура.

По данным ГИБДД Ставрополья, авария произошла на 129-м километре трассы, когда водитель минивэна не справился с управлением и съехал в кювет. В ведомстве подчеркнули, что благодаря пристегнутым ремням безопасности последствия аварии оказались менее тяжелыми, чем могли бы быть в ином случае.

