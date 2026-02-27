СМИ: Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой

СМИ: Эпштейн обсуждал связи бойфренда модели Коршуновой с ее смертью

Tекст: Тимур Шайдуллин

В документах, связанных с покойным скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружились обсуждения обстоятельств смерти топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, погибшей на Манхэттене в 2008 году, пишет РИА «Новости».

В переписке партнер Эпштейна Рамси Элкхоли неоднократно упоминал бывшего бойфренда Коршуновой, который, по его словам, был рядом с моделью перед ее смертью, сопровождал мать девушки в полицию и всячески предлагал помощь.

В письме от 2011 года Элкхоли пишет Эпштейну, что тот же парень избил другую модель, Регину, угрожал ей и обвинял в употреблении наркотиков. Эпштейн уточняет, что речь идет о бывшем парне Коршуновой, на что Элкхоли подтверждает этот факт.

Элкхоли в одном из писем Регине заявил, что прекращает с ней сотрудничество из-за опасений повторения трагедии, подобной смерти Коршуновой, и связывает это с поведением ее бойфренда. В переписке 2010 года сам Эпштейн утверждал, что Коршунова погибла «главным образом по вине своих бойфрендов».

В файлах также упоминается, что Элкхоли и Эпштейн обсуждали приобретение агентств и проведение конкурсов для расширения круга знакомств с молодыми моделями, что позволило бы легально приглашать девушек в США по визам моделей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, известная модель из Казахстана Руслана Коршунова погибла в Нью-Йорке 29 июня 2008 года, выпав из окна 9-го этажа. Девушку похоронили в Москве спустя неделю после трагедии.

Ранее в рассекреченных материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова. Также Эпштейн, согласно данным Минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и рассматривал анкеты местных девушек.