    Российский Центробанк начал год с сюрприза
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    14 февраля 2026, 09:39 • Новости дня

    Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал спор американских миллиардеров Илона Маска и Рида Хоффмана о том, кто из них замешан в деле финансиста Джеффри Эпштейна, «спором доноров».

    Американские миллиардеры Илон Маск и Рид Хоффман обменялись публичными обвинениями относительно причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости». Хоффман заявил, что ФБР якобы не нашло улик против него, но предположил, что Маск может быть замешан в этом деле. Маск в ответ назвал Хоффмана лжецом и призвал провести против него расследование.

    Дмитриев прокомментировал этот конфликт на своей странице в соцсети Х, назвав его «спором доноров».

    В США дело Эпштейна получило широкий резонанс. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по этому делу. В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие признало это самоубийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие раскрыло маршрут поездок Джеффри Эпштейна на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

    Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна.

    Невестка Карла III закрыла свой благотворительный фонд после скандала, связанного с Эпштейном.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 11:09 • Новости дня
    СМИ: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    «Фонтанка»: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покончившие с собой в Петербурге с разницей в один день семиклассницы перед гибелью контактировали по телефону с неизвестными с Украины, сообщают СМИ.

    Правоохранительные органы установили общую деталь в гибели двух девочек, пишет «Фонтанка».

    Школьницы незадолго до трагедии вели телефонные переговоры с аферистами. Следы злоумышленников ведут на территорию Украины.

    Напомним, в Красногвардейском и Красносельском районах города с разницей в один день были найдены тела подростков. Следственный комитет начал проверку по фактам происшествий.

    Сыщики изучили гаджеты погибших и вышли на след ранее судимого жителя Хабаровска. Однако позже стало известно, что преступники лишь воспользовались паспортными данными мужчины для прикрытия.

    13 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы.

    Согласно проекту постановления, Дзюба, избранный от Тульского одномандатного округа №183, сложит мандат по собственной инициативе, передает РИА «Новости».

    Планируется, что вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании 17 февраля.

    В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

    В сентябре Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вновь попытался попасть на мероприятие партии без регистрации, несмотря на обязательный пропускной режим, сообщили в пресс-службе партии.

    В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Олег Эйдельштейн, сын основателя партии, вновь попытался пройти на мероприятие без регистрации, что стало причиной конфликта, передает РИА «Новости».

    В сообщении подчеркнули, что Эйдельштейн регулярно появляется именно на тех событиях, где действует пропускной режим, однако никогда не регистрируется по установленным правилам. В партии отметили: «Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок».

    Представители ЛДПР добавили, что на Жириновских чтениях в МГИМО была доступна открытая регистрация, которую прошли все желающие, включая иностранных гостей, за исключением Эйдельштейна.

    По словам пресс-службы, действия Эйдельштейна направлены не на почтение памяти отца, а на создание информационных поводов через отказ во входе на площадку из-за игнорирования правил регистрации. В ЛДПР подчеркнули, что такие случаи связаны с вопросами безопасности и не будут допускаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Одинцовский городской суд отклонил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино. Олег Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.

    13 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год

    Константин Меладзе заработал в России 100 млн рублей за 2025 год

    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    По данным «Царьграда», Константин Меладзе, не возвращаясь в Россию, получил чистую прибыль в размере 100,23 млн рублей через лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2025 году, что на 15 млн больше, чем в 2024-м. За последние четыре года доходы компании выросли почти в семь раз, отмечает источник. При этом Меладзе по-прежнему находится за границей с начала спецоперации.

    Лейбл «Меладзе Мьюзик» управляет студией звукозаписи, владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь» и M-BAND, а также выпускает проекты с участием Валерия Меладзе. Несмотря на заметный рост прибыли, Константин Меладзе не планирует возвращение в Россию, уточняет издание.

    Отдельно отмечается, что брат композитора, певец Валерий Меладзе недавно отметил 60-летие в Испании, собрав родственников и друзей. На праздник было потрачено более миллиона рублей. В конце вечера Валерий Меладзе лично исполнил хиты для гостей.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    13 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    Перейти в раздел

