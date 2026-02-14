Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские миллиардеры Илон Маск и Рид Хоффман обменялись публичными обвинениями относительно причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости». Хоффман заявил, что ФБР якобы не нашло улик против него, но предположил, что Маск может быть замешан в этом деле. Маск в ответ назвал Хоффмана лжецом и призвал провести против него расследование.

Дмитриев прокомментировал этот конфликт на своей странице в соцсети Х, назвав его «спором доноров».

В США дело Эпштейна получило широкий резонанс. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по этому делу. В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие признало это самоубийством.

