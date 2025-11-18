Писториус возложил ответственность за напряженность на Балтике на Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Балтийское море все больше трансформируется из пространства сотрудничества в регион конфронтации между Россией и Западом. Писториус заявил, что ранее этот морской регион считался мостом между европейскими странами, но теперь ситуация изменилась, цитирует ТАСС главу Минобороны ФРГ.

Министр отметил, что Россия испытывает возможности европейских государств по сдерживанию и реагированию. Также он возложил на нее ответственность за рост напряженности на Балтике. Он подчеркнул, что важно усилить меры по обеспечению безопасности в регионе.

В рамках 24-й Берлинской конференции министр Писториус и глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подписали соглашение о расширении военного сотрудничества. Документ предполагает углубление взаимодействия двух стран в сфере обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятности начала войны НАТО и России до конца 2029 года.

Также Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО.

Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.