    Поляков запугивают российскими и украинскими диверсантами
    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 21:44 • Новости дня

    Писториус обвинил Россию в превращении Балтики в зону конфронтации

    Писториус возложил ответственность за напряженность на Балтике на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ТАСС: Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил на Берлинской конференции, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    Балтийское море все больше трансформируется из пространства сотрудничества в регион конфронтации между Россией и Западом. Писториус заявил, что ранее этот морской регион считался мостом между европейскими странами, но теперь ситуация изменилась, цитирует ТАСС главу Минобороны ФРГ.

    Министр отметил, что Россия испытывает возможности европейских государств по сдерживанию и реагированию. Также он возложил на нее ответственность за рост напряженности на Балтике. Он подчеркнул, что важно усилить меры по обеспечению безопасности в регионе.

    В рамках 24-й Берлинской конференции министр Писториус и глава Минобороны Швеции Пол Йонсон подписали соглашение о расширении военного сотрудничества. Документ предполагает углубление взаимодействия двух стран в сфере обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятности начала войны НАТО и России до конца 2029 года.

    Также Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО.

    Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    16 ноября 2025, 11:26 • Новости дня
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    @ Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Популярность Фридриха Мерца заметно снизилась на фоне внутренних конфликтов в коалиции и открытого противостояния пенсионной реформе, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро, пишет Bloomberg.

    Согласно данным Bloomberg, только 16% немцев готовы поддержать Фридриха Мерца на следующих выборах, что связано с невыполнением большинства его ключевых обещаний, включая стабилизацию экономики и обновление инфраструктуры. Рост протестных настроений привел к тому, что даже внутри консервативной юношеской организации Junge Union вспыхнуло открытое сопротивление пенсионной реформе, бюджет которой превышает на 120 млрд евро договоренности коалиционного соглашения. Представитель Junge Union Йоханнес Винкель заявил на съезде в Русте: «Этот пенсионный пакет, приводящий к дополнительным расходам в 120 млрд евро сверх согласованного, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах».

    Сам Мерц, выступая перед партийцами, отметил, что понимает опасения молодых однопартийцев, однако подчеркнул важность учета интересов старшего поколения и сохранения электорального баланса. В то же время министр финансов и заместитель канцлера Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии категорически отказался идти навстречу оппозиционерам по этому вопросу и пообещал провести закон через Бундестаг без изменений.

    На текущий момент коалиция Мерца располагает всего двенадцатью голосами преимущества в парламенте, а восемнадцать молодых консерваторов уже заявили о намерении заблокировать законопроект. Провал реформы может привести к выходу социал-демократов из коалиционного правительства и его распаду, отмечает агентство.

    Обещания Мерца по прекращению массовой миграции, модернизации армии и возобновлению экономического роста не были реализованы. Прогноз роста экономики Германии на следующий год снижен ниже 1%, что говорит о глубоких структурных проблемах и геополитических вызовах. Индексы отечественных акций практически не двигаются с конца сентября, а стоимость Rheinmetall AG снизилась на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Киэра Стармера «провалившимися политиками». Фридрих Мерц пытался вытеснить Урсулу фон дер Ляйен с ее поста в Еврокомиссии. После переговоров с Дональдом Трампом Мерца сравнили с женихом, переживающим бурю эмоций.

    17 ноября 2025, 10:24 • Новости дня
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости вернуть стране статус сильнейшей армии Европы свидетельствуют об игнорировании выводов Нюрнбергского процесса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что недавние заявления Мерца о необходимости вновь сделать Германию сильнейшей армией Европы наглядно демонстрируют отсутствие понимания исторических уроков. По мнению Лаврова, подобные высказывания вызывают обеспокоенность и свидетельствуют о смене политических настроений в стране, передает ТАСС.

    По его словам, все происходящее наблюдается в Германии лет десять. Глава МИД России отметил смену настроения немецких собеседников.

    «Смысл был такой: «Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что решения Нюрнбергского трибунала определили отсутствие срока давности для преступлений против человечности, однако эти принципы нередко нарушаются.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала необходимость признания странами Западной Европы своей вины в поддержке неонацизма и пересмотра итогов Нюрнбергского процесса.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    17 ноября 2025, 07:48 • Новости дня
    Мерц заявил об особой исторической роли немцев
    Мерц заявил об особой исторической роли немцев
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе посещения мероприятия по случаю Дня народной скорби заявил об особой исторической роли германского народа.

    Мир очень хрупок, и День народной скорби напоминает немецкому народу о его особой исторической ответственности, указал Мерц, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», – добавил канцлер.

    В соцсетях он опубликовал фото, на которых на мероприятии запечатлены немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Италии Серджо Маттарелла.

    Ранее СМИ сообщали, что популярность Мерца заметно снизилась на фоне внутренних конфликтов в коалиции и открытого противостояния пенсионной реформе, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро.

    18 ноября 2025, 14:57 • Новости дня
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе симпозиума «БРИКС – Европа» в Сириусе парламентарий от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре провел переговоры с представителями России и стран БРИКС.

    По его словам, между участниками произошел обмен важной информацией, а также закладывались основы доверительных отношений, передает ТАСС.Котре отметил, что партия АдГ видит для себя важную миссию поддерживать диалог с Россией, несмотря на оппозиционный статус в Германии. Он подчеркнул, что даже в кризис нужны переговоры между странами, чтобы сохранять каналы взаимодействия.

    «Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок», – заявил Котре.

    Напомним, депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии.

    Ранее делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.

    17 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Стратегические бомбардировщики США B-52 отрабатывают в ЕС полеты к России

    Kieler Nachrichten: Бомбардировщики США B-52 отрабатывают полеты в сторону России

    Стратегические бомбардировщики США B-52 отрабатывают в ЕС полеты к России
    @ Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские стратегические бомбардировщики B-52 почти ежедневно совершают полеты над Шлезвигом-Гольштейном и Мекленбургом – Передней Померанией с середины прошлой недели, пишет Kieler Nachrichten.

    По данным Kieler Nachrichten, учения проходят в рамках программы Bomber Task Force Europe 26-1, их организуют с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера на территории Испании, передает ТАСС. Какие вооружения несут B-52, официально не раскрывается.

    Газета Bild со ссылкой на представителя армии США приводит слова о том, что маневры направлены на повышение гибкости и координации с союзниками. В этих учениях участвуют страны Северной Европы, включая Литву, Швецию и Финляндию. Первый многочасовой полет B-52 включал дозаправки в воздухе и завершился у российско-финляндской границы.

    Маршруты стратегических бомбардировщиков пролегают не только над материковой частью Германии, но и над крупными островами Рюген и Борнхольм. По данным Bild, появление российских кораблей «Неустрашимый» и «Александр Шабалин» у острова Фемарн связывают с активностью B-52 в регионе.

    Ранее Financial Times сообщило, что власти Тринидада и Тобаго планируют провести усиленные военные учения с участием американской морской экспедиционной группы.

    16 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат Бундестага спрогнозировал восстановление энергетических связей России и ФРГ

    Котре: Энергетическое сотрудничество РФ и ФРГ может возобновиться в течение десяти лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Энергетическое сотрудничество между Россией и Германией может быть восстановлено в течение ближайших десяти лет, сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

    «Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Котре отметил, что времена стабильных поставок российских энергоносителей в Германию вспоминает с ностальгией, подчеркивая их доступность и надежность. Сейчас, по его мнению, энергетический кризис в Германии приводит к деиндустриализации, так как немецкая экономика лишилась стабильных и дешевых энергоресурсов.

    Политик выразил надежду, что мировой порядок изменится, и это позитивно скажется на энергетической сфере Германии. По мнению Котре, развитие многополярной системы, в том числе через инициативы стран БРИКС, позволит устранить доминирование одной страны в управлении международными процессами. Даже если подобный сценарий пока кажется невозможным, политик убежден, что следовать этой идее стоит.

    Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре сообщил, что Германия может потратить 5,4 трлн евро на переход к возобновляемым источникам энергии к 2050 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи в Германии за четыре года стали платить за газ и свет на несколько тысяч евро больше. Власти Германии нашли юридическую возможность для компании SEFE выйти из долгосрочного контракта с российской «Ямал СПГ».

    17 ноября 2025, 11:51 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Писториуса о возможной войне НАТО и России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    Захарова высказалась относительно заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о вероятном начале военного конфликта между НАТО и Россией до конца 2029 года, передает ТАСС.

    «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», – отметила дипломат.

    Ранее Борис Писториус назвал Северный флот России угрозой для НАТО.

    Немецкое издание Die Welt сообщило, что российские комплексы «Буревестник» и «Орешник» представляют угрозу для НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    17 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Канцлер ФРГ объявил о завершении прежнего мирового порядка

    Мерц: Прежний миропорядок пришел к концу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прежний миропорядок завершился, а будущее глобальных отношений пока остается неясным, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Мы еще не знаем, как он [миропорядок] будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке – 35 лет, что этот миропорядок сейчас – в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, – пришел к своему концу», – сказал он на экономической конференции, организованной газетой Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

    Мерц добавил, что формирование нового порядка возможно только в сотрудничестве с европейскими соседями.

    По его словам, перед правительством Германии стоят многочисленные вызовы, подобных которым не было за всю послевоенную историю страны. В частности, канцлер выделил спецоперацию на Украине, сложные отношения с Китаем и торговые разногласия с Соединенными Штатами.

    Мерц считает, что в отношениях по обе стороны Атлантики возник глубокий раскол, который ставит под сомнение практически все принципы и подходы, считавшиеся верными и важными в последние десятилетия.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия «меняют мировой порядок».

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    18 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии Франкен: У Украины до СВО не было шансов вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина до российской специальной военной операции не имела шансов на вступление в НАТО. При этом само НАТО неоднократно заявляло, что намерено принять Украину.

    По версии министра, российская сторона активно распространяет в европейском обществе тезисы о вине НАТО и ЕС в конфликте на Украине. По словам Франкена, среди продвигаемых заявлений – мнение, что «экспансионизм» НАТО и ЕС стал причиной начала боевых действий.

    «У Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС», – приводит его слова РИА «Новости»

    Также Франкен сообщил, что Бельгия присоединилась к Центру стратегических коммуникаций НАТО. По его словам, эта структура помогает выявлять «враждебные информационные активности на ранней стадии» и противодействовать им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший курс страны в ЕС и НАТО на конституционном уровне. Президент Украины объявлен «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

    На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было заявлено, что Украина и Грузия станут членами организации, и это решение неоднократно подтверждали на последующих саммитах, в том числе и  на встрече в Брюсселе в июне 2021 года. Тогда в итоговом заявлении саммита было сказано: «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса».

    17 ноября 2025, 08:18 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о риске катастрофы экономики Германии из-за Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущие немецкие предприниматели игнорируют факт увеличения зависимости экономики Германии от Китая, что, в свою очередь, может привести ее к экономической катастрофе в будущем, передает агентство Bloomberg.

    Ведущие немецкие бизнесмены не обращают внимания на рост зависимости Германии от Китая, что в будущем может вылиться в экономическую катастрофу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    В агентстве отмечают: «Лидеры бизнеса в Германии увидели мигающие ярким цветом предупреждающие знаки о том, что зависимость от Китая рискует привести (ФРГ) к экономической катастрофе. Они просто не прислушиваются к ним». Крупнейшие экспортеры страны продолжают осуществлять значительные инвестиции в китайский рынок, несмотря на призывы правительства снизить зависимость от второй экономики мира.

    По данным Bloomberg, немецкие власти лишь осторожно подходят к вопросу иностранных вложений и не стремятся изменить поведение крупных компаний.

    Согласно докладу совета экспертов по оценке общего экономического развития страны (SVR), немецкая экономика столкнулась с рецессией из-за высоких цен на энергоносители и снижения потребительского спроса. Федеральное статистическое бюро Destatis отметило, что ВВП Германии в 2024 году сократился на 0,2%, впервые с 2002-2003 годов снижение наблюдается два года подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты сравнили современный кризис Европы с упадком Италии после эпохи Возрождения.

    Еврокомиссия рассматривает возможность введения запрета на использование телекоммуникационных технологий Huawei на территории Евросоюза.

    17 ноября 2025, 07:43 • Новости дня
    Die Welt: «Буревестник» и «Орешник» представляют угрозу для НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новейшие российские вооружения, оснащенные ядерными боеголовками, показали критическую угрозу системам защиты союзников по Североатлантическому альянсу, пишет немецкое издание Die Welt.

    Доклад разведки НАТО раскрыл серьезные риски для обороны альянса, исходящие от «Буревестника», «Орешника» и «Посейдона», пишет Die Welt, передает ТАСС.

    В отчете говорится, что «Буревестник» достигает скорости свыше 900 км/ч, обладает мобильностью при запуске, а его высокая маневренность и дальность полета усугубляют существующие у НАТО проблемы.

    «Орешник» вызывает тревогу у западных специалистов прежде всего неопределенными характеристиками, а также возможностью поражать цели в любой точке Европы. Документ подчеркивает, что мобильность ракетного носителя и неясность относительно типа боеголовок, включая возможность их оснащения ядерным зарядом, усложняют задачи обороны для стран НАТО.

    В докладе особо выделен подводный аппарат «Посейдон», способный действовать на большой глубине и крайне труднообнаруживаемый современными средствами. Разведка НАТО отмечает недостаточность скорости и радиуса действия имеющихся у Запада торпед, которые не позволяют эффективно противостоять угрозе при дефиците соответствующих противолодочных вооружений.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он также заявлял о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    17 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии сторонников конфронтации с НАТО в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не существует стремления к конфронтации с НАТО.

    В России отсутствуют сторонники какого-либо конфликта с НАТО, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о высказываниях министра обороны Германии Бориса Писториуса относительно возможной войны между Россией и НАТО до 2029 года.

    Песков отметил: «В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов».

    Он также указал, что в последние месяцы из европейских столиц все чаще звучит милитаристская риторика. По его словам, такие заявления свидетельствуют о растущем напряжении в отношениях между Россией и западными странами, и Москва вынуждена реагировать на подобное положение дел необходимыми мерами обеспечения безопасности.

    Песков подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации и выступает за диалог при условии учета своих национальных интересов.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова министра обороны Германии о возможном конфликте НАТО и России указывают на истинного агрессора.

    Министр обороны Германии Борис Писториус ранее отметил риски, которые представляет российский Северный флот для НАТО, и рассказал о совместном с Норвегией проекте по строительству новых подводных лодок.

    17 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    На востоке Германии заметили неустановленный воздушный объект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестный воздушный объект был замечен в регионе Фогтланд на востоке Германии, неподалеку от города Шенек.

    Как уточнило агентство DPA, первые сообщения о НЛО поступили в полицию в минувшее воскресенье, после чего аналогичные звонки сделали и другие местные жители, передает ТАСС.

    Для поисков задействовали значительные силы, включая полицейских, пожарных, вертолет, беспилотник и даже собак-ищеек. Сотрудники полиции также связались с коллегами из соседней Чехии для координации действий по выявлению природы объекта.

    Полиция получила видеозапись, на которой, по их словам, действительно запечатлен предполагаемый объект, и считает ее подлинной. Однако, несмотря на эти усилия, найти сам объект пока не удалось, и никаких следов его падения или материального ущерба зафиксировано не было.

    Параллельно проведенные запросы в Европейское космическое агентство, аэропорт Лейпцига, Бундесвер и Германскую метеослужбу результатов не дали.

    Ранее сообщалось, что дрон пролетел над французским заводом Eurenco, производящим порох для снарядов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные заметили неизвестный беспилотник над колонной танков Leclerc в Мюлузе. Военная полиция Нидерландов начала проверку после появления подозрительного дрона над авиабазой Гилзе-Рейен. В Испании полиция задержала преступную группу, которая использовала беспилотники для перевозки до 200 кг гашиша за одну ночь.

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

     Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой «российской дезинформацией» в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации