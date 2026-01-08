Венгрия отказалась поддержать соглашение между ЕС и МЕРКОСУР из-за фермеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что Будапешт выступает против, поскольку Еврокомиссия проигнорировала интересы фермеров, передает ТАСС.

«Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров. Мы выступаем против этого решения, поскольку Брюссель в очередной раз проигнорировал интересы наших фермеров», – заявил Сийярто.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было предварительно заключено 6 декабря 2024 года, несмотря на протесты европейских фермеров. Для его вступления в силу требуется одобрение всех членов Евросоюза, а чтобы заблокировать – отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС.

Против заключения соглашения активно выступают аграрное лобби Евросоюза, а также правительства Франции, Польши и ряда других стран. МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, контролирует более 70% территории Южной Америки и насчитывает 295 млн человек.

Документ готовился 25 лет и должен создать общий рынок на 780 млн потребителей, устранить пошлины на ряд товаров, включая автомобили, и обеспечить доступ европейских компаний к сельскому хозяйству стран МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%. Также оно усилит позиции ЕС в регионе, где растет влияние Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР может уничтожить польское аграрное производство.

Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию пришлось отложить из-за протестов Франции.

В итоге подписание масштабного торгового соглашения перенесли на 12 января из-за требований ряда стран усилить защиту европейских фермеров.