Посол заявил об ущербе Польше из-за закрытия российских консульств

Посол Ордаш заявил об ущербе Польше из-за закрытия российских консульств

Tекст: Вера Басилая

Польша нанесла сама себе серьезный ущерб, закрыв российские консульства на своей территории, заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, передает ТАСС.

По его словам, после того как в марте 2022 года польские власти объявили 45 сотрудников российского посольства персонами нон грата, а также приняли решение прекратить работу генконсульств России в Познани, Кракове и Гданьске в 2024–2025 годах, нагрузка на консульский отдел посольства России увеличилась, но не стала критичной.

Ордаш подчеркнул, что подобные действия польской стороны привели к зеркальным ответным мерам России. « В России куда побольше расстояния, которые теперь нужно преодолевать польским дипломатам для решения разного рода вопросов консульского и иного характера», – отметил Ордаш.

Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года.

Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

