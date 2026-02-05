  • Новость часаПутин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня

    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России

    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Следующую, седьмую, позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой, предпоследней, строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь 5 баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (7)
    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    Комментарии (19)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (25)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство передало германской стороне ноту о высылке сотрудника посольства Германии в Москве в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщили в МИД России.

    Руководитель дипломатической миссии Германии была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне был заявлен решительный протест в связи с решением немецкого правительства от 22 января 2026 года объявить сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата, сообщается на сайте МИД России.

    В сообщении МИД отмечается, что выдвинутые против сотрудника посольства обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и сфабрикованы в духе «шпиономании». Российская сторона их категорически отвергла и расценила действия германского правительства как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ.

    В ответ на высылку сотрудника российского посольства в Берлине, Москва объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в России. Главе представительства ФРГ была вручена соответствующая нота. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новую эскалацию в отношениях несет правительство Германии.

    МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ после задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу России.

    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов.

    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский премьер Кир Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может лишиться своего поста уже через четыре месяца, сообщает Politico.

    Главным испытанием для него станут региональные и местные выборы, которые состоятся 7 мая. От их результатов зависит политическое будущее лидера лейбористов, поскольку рейтинг его партии и лично Стармера значительно снизились на фоне кризиса стоимости жизни и внутренней нестабильности.

    После неубедительных результатов Лейбористской партии в Уэльсе, Шотландии и на выборах в местные советы в Англии, опросы показывают, что партия «Реформа Британии» набирает до 30%, а лейбористы уступают позиции. Многие депутаты полагают, что даже относительно скромный успех на выборах не спасет Стармера от возможного вотума недоверия: для начала процедуры достаточно голосов 81 из 404 депутатов Лейбористской партии.

    Кризис подогревается и скандалом вокруг Питера Мандельсона, бывшего посла и советника Стармера, чья дружба с Джеффри Эпштейном привела к расследованию в отношении Мандельсона. Стармер уже публично выступил за прозрачность, но давление на него только усиливается, и теперь под угрозой может оказаться и его ближайший советник Морган МакСуини.

    Внутрипартийная оппозиция растет: «Многие в партии считают, что Стармер не поведет их на следующие парламентские выборы», – отмечают в материале. Одновременно конкуренты забирают у лейбористов голоса: «Зеленые» укрепляют свои позиции среди прогрессивных избирателей, а «Реформа Британии» возвращает часть рабочей аудитории партии.

    Внешняя политика, где Стармер считался сильным, тоже не приносит облегчения. Возвращение Дональда Трампа к власти в США осложнило отношения и поставило под угрозу его стратегию сближения с Вашингтоном и Брюсселем. Внутри Лейбористской партии нарастает спор о том, стоит ли сближаться с Евросоюзом, хотя стратегия постепенного сближения не вызывает энтузиазма ни в Лондоне, ни в Европе.

    Политические обозреватели отмечают: несмотря на стремление избежать «драмы» в стиле консерваторов, Стармер оказался в эпицентре затяжного внутрипартийного кризиса. У него всего четыре месяца, чтобы изменить ситуацию, однако многие однопартийцы уже готовы к смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия.

    Стармер предложил Евросоюзу сблизиться с Британией по вопросам обороны.

    Он также объявил о создании киберпартнерства Британии и Японии.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Bild: Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию по пути в аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из микроавтобусов, перевозивших делегацию канцлера Германии Фридриха Мерца к аэропорту Эр-Рияда, попал в аварию за 2,7 километра до терминала, однако никто не пострадал, сообщил таблоид Bild.

    Один из автомобилей кортежа, сопровождавшего канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорт Эр-Рияда, попал в аварию на пути в аэропорт, передает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

    Микроавтобус делегации оказался на разделительной полосе за 2,7 км до аэропорта из-за разрыва шин, столкновения с другими машинами удалось избежать. Никто из пассажиров не пострадал.

    Посольство Германии сразу проинформировали о случившемся. Мерцу, его советникам и членам делегации пришлось полчаса ждать в правительственном самолете, пока остальных доставляли другим транспортом.

    Согласно источнику, задержка в расписании канцлера составила менее 15 минут благодаря оперативным действиям экипажа самолета и местным службам. В итоге Мерц прибыл в Доху, где встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, а также принял участие в деловом обмене и обеде с эмиром Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива с целью заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США. Мерц также отправился с делегацией для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от американских поставок газа.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей

    Члены Совета при президенте назвали укрепление позиций русского языка стратегической задачей

    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Снижение речевой культуры – общемировая тенденция, но в России ей противостоят на государственном уровне, сказали газете ВЗГЛЯД члены Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко и Влад Маленко. Так они прокомментировали утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка.

    «Русский язык становится сквозной темой системы образования и просвещения», – сказал Константин Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», заместитель председателя Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

    Он отметил, что русский язык является ключом к освоению школьной программы. Вместе с тем, сейчас наблюдаются некоторые проблемы в этой области. «Снижения речевой культуры среди подрастающего поколения в связи с активным расширением новых способов коммуникации и потребления контента становится общемировой тенденцией», – посетовал собеседник.

    На этом фоне, подчеркнул Деревянко, задача – повысить как профессиональные качества специалистов по русскому языку, так и общие знания о нем граждан России. «Язык – это не только предмет, но и инструмент обучения, важная составляющая для того, чтобы дети и подростки понимали, что они читают, и владели словом в совершенстве», – рассуждает заместитель председателя Совета.

    Более того, русский язык – определяющий фактор формирования гражданской и цивилизационной идентичности, обеспечения национальной безопасности. И Владимир Путин уделяет этому особое внимание, продолжил спикер. По его оценкам, поручения главы государства в Год единства народов России – последовательный шаг, раскрывающий положения Основ государственной языковой политики в конкретных решениях.

    Деревянко напомнил, что ранее была утверждена концепция государственной языковой политики. «Русский является языком межнационального общения в нашей стране. Укрепление его позиций не только за рубежом, но и внутри нашего государства – это стратегическая задача, направленная на укрепление нашего суверенитета, в том числе и экономического», – считает он.

    Собеседник обратил особое внимание на поручение об издании книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». «Книжная отрасль в целом требует системной поддержки государства как на уровне повышения интереса к чтению, так и издания редких книг», – указал спикер.

    Он отметил, что XX веке была проведена огромная работа по поддержке малых языков. Сегодня Россия как многонациональное государство обязана сохранять эту составную часть своего культурного ДНК, подчеркнул Деревянко. По его мнению, перевод произведений, написанных на других языках нашей страны, их распространение не только в сети Интернет, но и в общественных библиотеках, будет способствовать укреплению единства народов. 

    Схожей точки зрения придерживается Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов России, член правления Союза писателей России. «В перечне поручений Владимира Путина красной линией проходит главная стратегическая задача – сбережение и развитие нашего главного духовного богатства, а именно – русского языка», – отметил он.

    Собеседник назвал русский язык «главным героем нашего времени». «Он как мост для всех народов симфонически взаимодействующих в нашей стране. Язык с детства определяет сущность человека, его устремления, насущные дела и мечты. Язык также создает лицо народа, его силу, историческое напряжение», – подчеркнул спикер.

    «В Год единства народов России как никогда важно каждому из нас на своем месте осуществить задуманное. Абсолютное уникальное соборное взаимопроникновение культур народов России на уровне эпосов, песен, легенд, приданий, колыбельных воздыханий, сказок, притч – наша сокровищница. Этот языковой орнамент – наше стратегическое топливо, замешанное на любви. Из него можно черпать живую воду как из неиссякаемого источника. И цель поручений – уберечь этот источник, сделать достоянием для наших потомков», – заключил Маленко.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России. Так, правительству следует подготовить предложения по разработке и внедрению в вузах учебной дисциплины «Русский язык как государственный».

    Кроме того, Минобрнауки совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) поручено разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины. В него войдут базовая рабочая программа и фонд оценочных средств.

    Также планируется разработать специальные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Их будут использовать для внеурочной деятельности. Еще одно поручение касается издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны.

    Глава государства поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», направленный на популяризацию семейного чтения.

    Комментарии (9)
    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    Комментарии (0)
