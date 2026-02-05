Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Иран задержал в Персидском заливе два танкера
Fars: Иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера
В Персидском заливе иранские военные задержали два танкера с более чем миллионом литров контрабандного топлива и экипажем из 15 иностранцев, сообщает Fars.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе, передает РБК. По данным иранских военных, оба судна подозреваются в перевозке контрабандного топлива. В ходе досмотра на борту обнаружили более миллиона литров топлива.
Всего на задержанных кораблях находились 15 иностранных членов экипажа. Всех задержанных передали представителям судебных органов для дальнейших разбирательств и возбуждения уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС КСИР задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. В 2024 году военные КСИР также задержали в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом.