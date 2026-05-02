США поставили многоточие в конфликте с Ираном

Tекст: Евгений Поздняков

Глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент США якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

«Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

«Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют войне продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По окончании срока он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По данным журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз. Схожих взглядов придерживается и сенатор от демократов Крис Кунс. По его оценке, в официальную смету не вошли расходы на содержание войск.

На этом фоне Иран, воспользовавшись посредническими услугами Пакистана, передал Штатам новый план по возобновлению переговоров, сообщает IRNA. Точных деталей переговоров пока не разглашается, однако Дональд Трамп отмечал, что диалог с Тегераном осложняет якобы отсутствие в республики четкого центра политической власти.

В то же время The Wall Street Journal передает, что глава Белого дома намерен подготовить долгосрочную морскую блокаду Ирана. С точки зрения американской администрации, концентрация на данной стратегии позволит обеспечить экономический коллапс республики без привлечения дополнительных средств ведения боевых действий.

«Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента, глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента лишь 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – сказал американист Борис Межуев.

«Поэтому Трамп обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – акцентирует он.

«Но разгромных соглашений с Исламской республикой подписать не удастся.

Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволят Трампу взвесить все за и против. Уверен, что уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

«Параллельно с этим команда президента начнет изучать и общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

«Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося на наших глазах статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта.

Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами.

В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

Белый дом непременно начнет отсчет новых 60 дней в случае, если в продолжении конфликта возникнет необходимость, соглашается востоковед Кирилл Семенов. «Но вместе с тем письмо Конгрессу стало своеобразным многоточием в противостоянии с Ираном. Закон от 1973 года обязывал Трампа хотя бы отчитаться в том, с каким багажом США прошли эти два месяца», – говорит собеседник.

«Этого же от него ждали бизнесмены и избиратели. На какой-то период эта формализованная расписка в окончании конфликта поможет Вашингтону удержать стабильность во внутренней политике. Рынки неуверенно начнут отрастать, цены падать, а граждане попросту переведут дух в надежде, что боевые действия не возобновятся», – уточняет он.

«Тем не менее эти же 60 дней дадут Пентагону время «отдышаться»

и вступить в противостояние повторно уже с большими силами. В целом Трамп, кажется, не особо привирает, когда говорит, что полностью остановить войну мешает некая раздробленность в Исламской республике», – считает эксперт.

«Судя по всему, значительную роль в управлении государством сейчас играет начальник КСИР Ахмад Вахеди. Тем не менее Моджтаба Хаменеи также имеет весомые амбиции по контролю над руководством. То есть центров силы действительно несколько. И какой из них одержит верх в плане взглядов на переговоры с США – большой вопрос», – заключил Семенов.