Юрист предупредила о наказании за неправильное ношение георгиевской ленты

Юрист Малиновская предупредила о наказании за георгиевские ленты на машинах
Закрепление георгиевской ленты на автомобильных ручках или собачьих ошейниках грозит уголовным преследованием из-за высокого риска загрязнения и осквернения символа воинской славы, предупредила адвокат Наталья Малиновская.
Неправильное обращение с символом воинской славы способно стать поводом для уголовного преследования, передает ТАСС.
По словам адвоката Натальи Малиновской, «размещение георгиевской ленты на одежде ниже уровня локтя уже может вызывать вопросы со стороны правоохранительных органов». «Такое ношение ленты еще не означает осквернения», – пояснила, впрочем, она.
Эксперт уточнила, что при низком закреплении знака возрастает риск случайно его испачкать или повредить. Подобная неаккуратность может быть истолкована полицией не в пользу гражданина.
Использование ленты на собачьих ошейниках или автомобильных ручках недопустимо, поскольку это прямо противоречит ее высокому статусу.
Наказание за такие деяния регулируется уголовной статьей о реабилитации нацизма, а суровость приговора зависит от степени оскорбления.
Малиновская напомнила, что закон направлен против умышленного и демонстративного уничтожения символа. Юрист призвала граждан внимательно относиться к значению георгиевской ленты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Волонтеры Победы» порекомендовали носить георгиевскую ленту на груди выше уровня локтя.
За публичное осквернение этого символа воинской славы нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы.
В прошлом году правоохранительные органы возбудили уголовное дело против плюнувшего в ленту во время трансляции стримера.