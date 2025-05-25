Уголовное дело возбудили против осквернившего георгиевскую ленту стримера

Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

Tекст: Ирма Каплан

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

«Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.