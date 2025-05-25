При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Уголовное дело возбудили против осквернившего георгиевскую ленту стримера
Стример стал фигурантом уголовного дела за осквернение георгиевской ленты
В преддверии Дня Победы правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина в прямом эфире онлайн-трансляции плюнул в георгиевскую ленту несколько раз, за осквернение символа воинской славы против стримера возбудили уголовное дело.
Уголовное дело возбудили против стримера, который прямо во время трансляции на YouTube осквернил символ воинской славы страны – георгиевскую ленту, передает РИА« Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)», – сказал информатор.
По предварительным данным, инцидент произошел накануне Дня Победы.
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