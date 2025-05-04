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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня

    Швейцарского бегуна приговрили к штрафу за плевок в консульство России

    Юрист оштрафован почти на 700 тыс рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6 900 франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    4 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Части четырех отдельных механизированных бригад ВСУ на Сумщине лишились значительного числа бойцов, а морская пехота была вынуждена отступить в Сумы для восстановления.

    По данным, которые приводит ТАСС, подразделения 21-й, 22-й, 61-й и 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Сумской области. Силовики сообщили, что отдельная 36-я бригада морской пехоты утратила боеспособность и была выведена в Сумы для восстановления.

    На участке фронта в районе Локни эту морскую бригаду полностью заменила 1-я отдельная танковая бригада ВСУ.

    Собеседник отметил, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ с середины прошлого года не раз обновляли свой личный состав и поддерживают боеспособность за счет приоритетного пополнения мобилизованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предпринимали попытку наступления на сумском направлении, однако не смогли добиться успеха, артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на этом же участке, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    4 мая 2025, 16:49 • Новости дня
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.

    Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».

    Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    4 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Маск обратил внимание на принудительную мобилизацию на Украине

    Маск прокомментировал видео силового задержания мужчины украинским ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск бурно отреагировал на публикацию видео, где украинские военные заталкивают велокурьера в микроавтобус.

    Илон Маск обратил внимание на проблему принудительной мобилизации, которая проходит на Украине, передает ТАСС.

    Бизнесмен и глава компании SpaceX отреагировал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на видеоролик, где сотрудники украинского ТЦК применяют силу к велокурьеру, чтобы затолкать его в микроавтобус. Маск сопроводил публикацию двумя восклицательными знаками.

    Автор ролика отметил, что в интернете размещены «тысячи видеороликов, на которых Украина насильно уводит мужчин на войну, в которой не победить». Это привлекло дополнительное внимание к действиям властей страны по обеспечению мобилизации.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти ограничили выезд мужчин призывного возраста за границу и активно раздают повестки в государственных учреждениях, на улицах, а также в любых местах массового скопления людей. Сообщается, что сотрудники военкоматов при этом нередко применяют силу.

    Украинские СМИ регулярно информируют о попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть страну и о выявлении каналов их переправки через границу. Одновременно растет число нападений на сотрудников военкоматов и число стихийных протестов против мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В одном из киевских территориальных центров комплектования мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям для предотвращения побегов.

    Ранее в Одессе членов общественной организации задержали за насильственный захват мужчин на улицах под видом сотрудников территориальных центров комплектования.

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    4 мая 2025, 08:50 • Новости дня
    Силовики рассказали о желании пленных ВСУ остаться в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России, несмотря на опасения родственников.

    Как сообщает ТАСС, представители российских силовых структур рассказали, что часть украинских военнопленных, попавших в плен на сумском направлении, высказали желание остаться в России. Однако большинство военнопленных предпочли бы вернуться к своим семьям.

    Собеседник агентства отметил, что жены и матери украинских военнослужащих часто обращаются через обратную связь в Telegram и просят не возвращать своих близких на Украину. По его словам, женщины опасаются повторной мобилизации и угрозы жизни мужчин, которых могут казнить за подозрение в шпионаже в пользу России.

    «Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться,» – заявил представитель силовых структур.

    Он добавил, что большинство сдавшихся в плен сообщили о попытках уклониться от мобилизации, прохождении краткой подготовки и о том, что командование бросило их на позициях, после чего они приняли решение сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же направлении, а ракетным ударом была ликвидирована радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    4 мая 2025, 20:26 • Новости дня
    Украинский дрон повредил храм в белгородском селе Ясные Зори

    Tекст: Ольга Иванова

    Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника на территории белгородского региона.

    Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинского дрона пришелся на купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, что привело к его повреждению.

    Гладков рассказал, что аналогичные атаки украинских беспилотников произошли в ряде других населенных пунктов региона. В селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике, повредив прицеп транспортного средства. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона, после чего была пробита крыша.

    Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект – в результате взрыва повреждено одно из его помещений. В Борисовском районе в селе Новоалександровка выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками поврежден забор частного домовладения.

    В селе Стригуны дроны атаковали дважды: был поврежден объект торговли, а также осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

    Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    4 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев вскоре получит систему ПВО Patriot, ранее размещенную в Израиле, а также обсуждается возможность передачи еще одной установки со стороны Германии или Греции.

    Газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США сообщает, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле, передает РИА «Новости». По данным издания, речь идет об одной из старых моделей комплекса, которую отправят в Киев после проведения ремонта.

    Кроме того, западные союзники обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot из Германии или Греции. Ожидается, что поставка комплекса из Израиля может состояться к лету.

    Один из чиновников отметил, что сейчас две из восьми уже имеющихся у Украины систем Patriot проходят ремонт. Газета уточняет, что для любых экспортных поставок комплексов Patriot требуется официальное одобрение США, даже если они поставляются через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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