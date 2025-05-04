За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Швейцарского бегуна приговрили к штрафу за плевок в консульство России
Юрист оштрафован почти на 700 тыс рублей за оскорбление консульства России
В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.
Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.
За этот поступок ему назначили штраф в размере 6 900 франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.
Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.