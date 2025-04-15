Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма с использованием краски

Tекст: Мария Иванова

Российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, передает ТАСС.

Рано утром 15 апреля на асфальт перед центральным входом в здание дипмиссии и жилым комплексом, где расположена школа, были сброшены емкости с краской. В связи с произошедшим посольство немедленно уведомило шведскую полицию.

Кроме того, российская дипмиссия направила в Министерство иностранных дел Швеции ноту. В документе содержится требование к шведской стороне надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство подчеркнуло необходимость обеспечения неприкосновенности и безопасности своего представительства в Швеции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, пытался протаранить ворота российского посольства в Стокгольме на автомобиле, но был задержан полицией, заявили в российском диппредставительстве.

А в ноябре прошлого года в Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства.

