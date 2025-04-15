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Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма
Посольство России в Швеции подверглось акту вандализма с использованием краски
Рано утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской; в МИД Швеции направлена нота протеста.
Российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, передает ТАСС.
Рано утром 15 апреля на асфальт перед центральным входом в здание дипмиссии и жилым комплексом, где расположена школа, были сброшены емкости с краской. В связи с произошедшим посольство немедленно уведомило шведскую полицию.
Кроме того, российская дипмиссия направила в Министерство иностранных дел Швеции ноту. В документе содержится требование к шведской стороне надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство подчеркнуло необходимость обеспечения неприкосновенности и безопасности своего представительства в Швеции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, пытался протаранить ворота российского посольства в Стокгольме на автомобиле, но был задержан полицией, заявили в российском диппредставительстве.
А в ноябре прошлого года в Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства.