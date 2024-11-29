  • Новость часаВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
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    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 12:32 • Новости дня

    На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона

    Беспилотник сбросил краску с дрона на территорию посольства России в Стокгольме

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства, полиция ведет поиски злоумышленников, сообщил представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

    По словам Матса Эрикссона, в ночь на пятницу над территорией посольства России в Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат и сбросил краску, полиция пыталась обнаружить дрон с помощью вертолета, но поиски не увенчались успехом, передает ТАСС.

    Эрикссон заявил, что на данный момент расследование акта вандализма продолжается, однако подозреваемых пока нет.

    Ранее двое неизвестных людей бросили несколько пакетов с красной краской в ворота посольства России в Ереване.

    Также в 2022 году здание посольства России в Германии забросали краской.

    Напомним, в День Победы в 2022 году неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    27 ноября 2024, 10:01 • Новости дня
    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России

    Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы

    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России
    @ DPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса, заявила в ходе презентации своей книги «Свобода» в эфире Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    По ее словам, Европа в одиночку не сможет достичь этого, поскольку Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, «сравнимая по мощи с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что с приходом Дональда Трампа к власти в США задача усложнилась, но подчеркнула важность совместной работы Европы и США для обеспечения безопасности.

    Она добавила, что у США также должен быть интерес к сотрудничеству с Европой, особенно в условиях вызовов, связанных с Россией и Китаем.

    Экс-канцлер пояснила, что тема сдерживания касается военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них.

    Также Меркель напомнила, что Германия с 2014 года принимала участие в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе. Однако, по мнению Меркель, текущие меры сдерживания недостаточны и не успевают за наращиванием вооружений Россией.

    Ранее экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет. До этого Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

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    28 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.

    Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

    «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

    Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    29 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После критики со стороны руководства своей партии финскому депутату Киммо Кильюнену пришлось извиниться за предложение открыть границу с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Председатель комитета по иностранным делам, депутат финского парламента Киммо Кильюнен оказался в центре скандала из-за своих слов об открытии границы с Россией. Во время встречи 28 октября с представителями русскоязычного «Александровского общества» он заявил о необходимости обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА «Новости».

    После этого заявления глава парламентской группы Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман раскритиковали Кильюнена. Они заявили, что его слова не отражают официальную внешнеполитическую линию Финляндии.

    Депутат извинился, отметив, что его слова были необдуманными. Он подчеркнул, что его высказывания были личным мнением, не отражающим позицию партии и комитета, который он возглавляет. Кильюнен добавил, что ситуация на восточной границе и в России имеет для него личное значение. Его жена, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение.

    Ранее правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Пограничная охрана Финляндии объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари».

    Между тем, согласно данным Росстата, закрытие сухопутной границы с Финляндией привело к снижению взаимной торговли с Россией почти на треть по сравнению с прошлым годом.

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    26 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Британские военные испытали шок от учений в Лапландии

    Британские артиллеристы испытали шок от учений в Лапландии при -15°C

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские артиллеристы, участвуя в учениях в финской Лапландии, столкнулись с культурным шоком из-за суровых климатических условий при температуре до минус 15 градусов, что стало неожиданным испытанием для военнослужащих.

    Британский майор Дэвид Мортимер прокомментировал участие в учениях в финской Лапландии, назвав их испытанием и «культурным шоком» из-за экстремально низких температур, пишет ТАСС. Температура на полигоне Роваярви достигала минус 15 градусов, что стало настоящим потрясением для многих участников из Соединенного Королевства. Мортимер подчеркнул, что пребывание в таких условиях было новым и сложным опытом для британских артиллеристов.

    Учения Lightning Strike 24 проводились на крупнейшем в Северной Европе полигоне, где более 5 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО приняли участие в боевых стрельбах. Британские военные впервые использовали шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77 BW L52 Archer и радарную систему Taipan.

    Майор Мортимер также отметил, что следующим этапом развития артиллерийских возможностей Британии станет внедрение «умных боеприпасов». Быстрое освоение новых шведских систем последовало за передачей Лондоном Киеву 32 самоходных артиллерийских установок AS90.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция возглавила базу НАТО в Лапландии с целью усиления северного фланга альянса. Эксперт расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией, отмечая возросшую активность альянса в регионе.

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    28 ноября 2024, 10:04 • Новости дня
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине. По мнению Рютте, Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

    Рютте в интервью каналу Fox News выразил свою позицию относительно возможного вовлечения сил альянса в конфликт на Украине. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что решение задействовать войска НАТО было бы неразумным.

    Он также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду. На сегодняшний день, по словам Рютте, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте решил убедить бывшего президента США Дональда Трампа не уступать России в вопросе Украины, а также он настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, опасаясь, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    29 ноября 2024, 09:56 • Новости дня
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о намерении НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ, а также о запуске учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

    По данным ведомства, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации разведки, НАТО уже развертывает на Украине учебно-тренировочные центры, через которые планируется обучить более одного миллиона мобилизованных украинцев. Эта мера призвана повысить боевую готовность украинской армии в условиях перемирия.

    Также СВР сообщает, что НАТО активно работает с западными военно-промышленными компаниями, такими как немецкая Rheinmetall. Альянс требует от них инвестиций в украинскую оборонную промышленность, а также направления специалистов и оборудования на украинскую территорию.

    По словам представителя СВР, восстановление украинского военно-промышленного комплекса станет ключевым направлением работы НАТО на время перемирия, что должно укрепить позиции Киева в будущем.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

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    27 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта с Россией

    Рябков предупредил, что США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что скоро может наступить момент, когда США и НАТО будут признаны полноценными участниками конфликта с Россией.

    По его словам, не будет другого варианта, кроме как признать их участие в конфликте на Украине, передает RT.

    В среду американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    26 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Глава СВР: Россия отвергла все варианты замораживания конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

    Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине, включая корейский сценарий, передает ТАСС.

    По словам Нарышкина, России необходим прочный и долгосрочный мир, обеспеченный для граждан России и всего Европейского континента. Он связал обсуждения о замораживании конфликта с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит Российской армии.

    Нарышкин подчеркнул, что западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, но будут продолжать попытки создать хаос в странах СНГ. Он отметил, что западные столицы теперь сосредоточены на том, как не проиграть самим и сохранить русофобский режим в Киеве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    Напомним, Китай также выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    27 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    dikGAZETE: НАТО испугалось испытания российской ракеты «Орешник»

    Турецкое издание сообщило о страхе НАТО перед испытаниями ракеты «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник», отметив, что даже неядерные испытания вызывают у альянса нервозность.

    Как пишет DikGAZETE, натовские страны отреагировали на испытания российской ракеты средней дальности «Орешник» с тревогой, что вызывает вопросы о готовности Запада к возможному военному конфликту с Россией. Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что даже неядерные испытания заставляют альянс ощущать угрозу, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что НАТО должно пересмотреть свои планы нападения на Россию, так как Москва продемонстрировала готовность защищать свою безопасность. По мнению Куадзбы, эти испытания стали последним предупреждением президента России Владимира Путина западным странам, указывая на способность ядерного арсенала России уничтожить всех членов НАТО.

    Журналист добавил, что Запад будет вынужден серьезно задуматься над этим сигналом, поскольку всегда игнорировал угрозы Кремля, но теперь, через украинский конфликт, получил «сильную пощечину» от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске, а также СМИ опубликовали кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника».

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    27 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Матвиенко заявила о расшифровке Западом сигнала Путина об оружии

    Матвиенко заявила о признании Западом значимости обращения Путина об оружии

    Tекст: Вера Басилая

    Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    «Конечно, все понимают, что это и мощный сигнал. И у нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», – цитирует ТАСС Матвиенко.

    Матвиенко также отметила, что обращение Путина и применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали значительным актом в современной геополитике, значимость которого «еще будет долго раскрываться».

    По словам Матвиенко, сенаторы выражают единодушную поддержку действиям Владимира Путина по защите суверенитета страны. Она подчеркнула, что Совфед готов и дальше поддерживать действия по обеспечению безопасности России. Матвиенко также заявила, что Запад должен признать, что не смог нанести геополитическое поражение России, и сесть за стол переговоров по международной безопасности.

    Матвиенко подчеркнула, что Россия должна быть готова к любым безрассудным шагам Запада, и не оставляет сомнений в адекватности ответа.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об искажении Западом данных о применении ракеты «Орешник».

    Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний этой ракеты. Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    27 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    МИД заявил о демонстрации потенциала России ракетой «Орешник»

    Захарова выразила надежду на признание боевого потенциала России после испытания «Орешника»

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД выразил уверенность, что после испытательного пуска «Орешника» Запад убедился в силе российских вооружений, подчеркнув важность продемонстрированного потенциала.

    Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Мы рассчитываем, что никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом  не осталось», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.

    Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.

    Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будут обсуждать в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Организация Договора о коллективной безопасности намерена изучить опыт применения Россией баллистической ракеты «Орешник».

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