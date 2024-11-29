Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона
Беспилотник сбросил краску с дрона на территорию посольства России в Стокгольме
В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства, полиция ведет поиски злоумышленников, сообщил представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон.
По словам Матса Эрикссона, в ночь на пятницу над территорией посольства России в Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат и сбросил краску, полиция пыталась обнаружить дрон с помощью вертолета, но поиски не увенчались успехом, передает ТАСС.
Эрикссон заявил, что на данный момент расследование акта вандализма продолжается, однако подозреваемых пока нет.
Ранее двое неизвестных людей бросили несколько пакетов с красной краской в ворота посольства России в Ереване.
Также в 2022 году здание посольства России в Германии забросали краской.
Напомним, в День Победы в 2022 году неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.