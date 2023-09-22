Ворота посольства России в Ереване неизвестные облили краской

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что двое мужчин подходят к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской. Когда до ворот учреждения остается несколько шагов, они бросили их в сторону ограждения. В действия вандалов практически сразу вмешался сотрудник правоохранительных органов, после чего они начали отходить от посольства, передает ТАСС.

Эти действия могут быть связаны с недавними событиями в Ереване. Ранее группа протестующих в центре Еревана перекрыла проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства Армении, люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки Пашиняна.

Также некоторые представители оппозиционного движения даже призывали к штурму здания правительства. Недовольные сложившейся ситуацией также собрались у российского посольства в Ереване.