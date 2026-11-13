Tекст: Вера Басилая

Нечаев на торжественном вечере в Киле по случаю 50-летия общества «Дружба Запад-Восток» заявил, что Москва не планирует вступать в вооруженное противостояние со странами Европы и готова к восстановлению двусторонних контактов с Берлином, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны, мы абсолютно открыты для нормализации хороших отношений с Германией. Ведь, повторюсь, у нас нет никаких проблем с немецким народом. Мы ни в коем случае не хотим войны с Германией, мы ни в коем случае не хотим войны с Европой, и наш президент Владимир Путин об этом уже неоднократно заявлял публично», – сказал Нечаев.

Дипломат назвал совершенно абсурдными заявления о намерениях России напасть на страны НАТО в 2029 или 2030 году. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на совместную работу над евразийской архитектурой безопасности и сохранение дружеских связей.

Глава дипмиссии добавил, что во всех регионах ФРГ у российской стороны остаются друзья, выступающие за добрососедское сотрудничество, и для нормализации отношений нет никаких препятствий. Он также напомнил, что президент России ранее констатировал бессмысленность военного конфликта с государствами альянса, объяснив миф о российской угрозе попытками западных политиков отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о намерении дипломатической миссии продолжать поддержку соотечественников.

Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

В прошлом месяце Нечаев сообщил о выступлениях граждан европейских государств против милитаристских призывов.