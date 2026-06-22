Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Италия решила привлечь Германию к разработке истребителя нового поколения
Итальянский концерн Leonardo запланировал пригласить ФРГ в проект истребителя
Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.
Руководитель итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани заявил о желании пригласить немецких партнеров в Глобальную программу боевой авиации (GCAP), передает РИА «Новости». Цель инициативы – создание перспективного истребителя к 2035 году.
«Я был бы рад, если бы к нашей деятельности присоединились бы представители немецкого индустриального комплекса... Эти программы всегда требуют больших инвестиций... гораздо больших средств, чем кажется в начале», – заявил Мариани.
По его словам, проекту будет полезен партнер с серьезными финансами и мощным промышленным потенциалом.
Договоренность о разработке нового самолета была достигнута лидерами Японии, Италии и Британии в декабре 2022 года. Ожидается, что машина заменит японские F2 и европейские Eurofighter Typhoon. Привлечение Берлина потребует интенсивных переговоров на фоне недавнего прекращения франко-германского проекта FCAS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин и Париж свернули совместную разработку истребителя нового поколения Future Combat Air System. После этого правительство ФРГ приступило к поиску новых участников для авиационного проекта.
Немецкая сторона заинтересовалась международной программой создания боевого самолета GCAP.