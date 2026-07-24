Адвокат Канестрини заявил о сокрытии Германией улик по «Северным потокам»

Tекст: Денис Тельманов

Берлин намеренно утаил данные о причастности украинских госорганов к атаке на трубопроводы, чтобы добиться экстрадиции Сергея Кузнецова, передает РИА «Новости».

По словам адвоката Николы Канестрини, итальянские судебные инстанции не были проинформированы о наличии вооруженного конфликта и соответствующих приказах.

«Даже если исходить исключительно из версии самой прокуратуры, она основана на наличии вооруженного конфликта и приказов государственных органов - и ни одно из этих обстоятельств никогда не было сообщено итальянским судебным органам», – подчеркнул юрист.

Защитник добавил, что взаимное доверие в Евросоюзе обязывает запрашивающую сторону раскрывать все известные факты. Следствие обладало этими сведениями еще в момент отказа защите в доступе к материалам.

Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Римини и позже передан немецкой стороне.

Помимо диверсии, фигуранту дела также предъявили обвинение в совершении военного преступления. Канестрини отметил, что защита полностью оспаривает эти утверждения, называя обвинительное заключение властей лишь недоказанной гипотезой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая прокуратура заподозрила государственные органы Украины в руководстве диверсией на «Северных потоках».

В ноябре прошлого года Верховный суд Италии одобрил экстрадицию обвиняемого Сергея Кузнецова в ФРГ. Итальянские карабинеры задержали этого гражданина в провинции Римини в августе 2025 года.