Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Набиуллина сообщила о повышении доступности рыночной ипотеки
Стоимость кредитов на покупку жилья вне льготных программ постепенно уменьшается благодаря переходу к адресной государственной поддержке.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости, передает ТАСС. Она отметила позитивную динамику в сфере жилищного кредитования.
«Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объемам выдачи рыночной ипотеки. И, кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными, они также способствуют тому, что рыночная ипотека становится более доступной», – заявила руководитель регулятора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года объем выдачи ипотеки в России сократился на 54%.
Весной глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о вытеснении рыночного кредитования льготными программами.
В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с историческим минимумом выдачи рыночной ипотеки.