Прокуратура утвердила обвинение против блогера Шабутдинова

Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова

Tекст: Мария Иванова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело насчитывает более 280 томов, которые будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что после вручения обвинительного заключения будут предприняты дальнейшие юридические шаги для передачи дела в суд. Следствие по делу завершено, теперь судьба блогера будет решаться в судебных органах. Обвинение касается предполагаемых финансовых махинаций, совершенных Шабутдиновым.

Аяз Шабутдинов известен как блогер, активно занимающийся бизнесом и имеющий большое число подписчиков в соцсетях. На данный момент его позиция по делу и реакция на предъявленные обвинения не озвучены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи МВД завершили расследование дела блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в более 90 эпизодах мошенничества на сумму до 100 млн рублей.

Также сообщалось, что предварительное расследование против Аяза Шабутдинова завершилось, он обвиняется в 113 эпизодах мошенничества.

Между тем Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал законным требование жителя города вернуть деньги, заплаченные ранее АНО «Центр развития предпринимательства+» для участия в марафоне блогера Аяза Шабутдинова.