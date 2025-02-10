Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Прокуратура утвердила обвинение против блогера Шабутдинова
Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова
Прокуратура Москвы закончила следственные действия и утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве.
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело насчитывает более 280 томов, которые будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Сообщается, что после вручения обвинительного заключения будут предприняты дальнейшие юридические шаги для передачи дела в суд. Следствие по делу завершено, теперь судьба блогера будет решаться в судебных органах. Обвинение касается предполагаемых финансовых махинаций, совершенных Шабутдиновым.
Аяз Шабутдинов известен как блогер, активно занимающийся бизнесом и имеющий большое число подписчиков в соцсетях. На данный момент его позиция по делу и реакция на предъявленные обвинения не озвучены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи МВД завершили расследование дела блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в более 90 эпизодах мошенничества на сумму до 100 млн рублей.
Также сообщалось, что предварительное расследование против Аяза Шабутдинова завершилось, он обвиняется в 113 эпизодах мошенничества.
Между тем Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал законным требование жителя города вернуть деньги, заплаченные ранее АНО «Центр развития предпринимательства+» для участия в марафоне блогера Аяза Шабутдинова.