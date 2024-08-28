Суд вернул волгоградцу около 180 тыс. рублей за курс от блогера Шабутдинова

Tекст: Денис Тельманов

«Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда с ответчика в пользу истца взыскана уплаченная сумма по договору в размере 113 737 рублей, компенсация морального вреда – 5 тыс. рублей, штраф – 59 368 рублей, всего – 178 105 рублей», – говорится в сообщении суда, передает ТАСС.



27-летний житель Волгограда рассказал, что под воздействием рекламы заключил договор с АНО на сумму 130 тыс. рублей, взяв кредиты, за обучение в программе «Университет бизнеса: развитие предпринимательских навыков». Однако через три недели он потребовал возврата уплаченных средств, так как обучение так и не началось.

Напомним, что блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса.

Ранее сообщалось, что число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 73.