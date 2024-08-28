Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».6 комментариев
Суд вернул волгоградцу около 180 тыс. рублей за курс от блогера Шабутдинова
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал законным требование жителя города вернуть ему деньги, заплаченные ранее АНО «Центр развития предпринимательства +» для участия в марафоне блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщается на сайте Волгоградского облсуда.
«Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда с ответчика в пользу истца взыскана уплаченная сумма по договору в размере 113 737 рублей, компенсация морального вреда – 5 тыс. рублей, штраф – 59 368 рублей, всего – 178 105 рублей», – говорится в сообщении суда, передает ТАСС.
27-летний житель Волгограда рассказал, что под воздействием рекламы заключил договор с АНО на сумму 130 тыс. рублей, взяв кредиты, за обучение в программе «Университет бизнеса: развитие предпринимательских навыков». Однако через три недели он потребовал возврата уплаченных средств, так как обучение так и не началось.
Напомним, что блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса.
Ранее сообщалось, что число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 73.