Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова выросло до 73
Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве, в его деле насчитывается 73 эпизода, сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в обвинении содержались 50 эпизодов, теперь там 73 эпизода мошенничества, передает ТАСС.
Очередные обвинения предъявили после того, как поступили новые заявления от потерпевших, прошедших «курс обучения» у подозреваемого.
Согласно версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса.
Напомним, сам Шабутдинов не признает своей вины. В марте ему отказали в апелляции на арест.