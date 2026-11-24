Отдых семьи в пятизвездочном отеле Турции летом оценили в 295 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путевка включает в себя проживание по системе «ультра все включено», перелет туда и обратно, трансфер, а также страховку, передает РИА «Новости».

«Недельный тур для двух взрослых с ребенком можно подобрать примерно за 275–295 тыс. рублей. За эту сумму доступны отдельные пятизвездочные отели с питанием «ультра все включено». Окончательную стоимость необходимо уточнять с учетом возраста ребенка, категории номера и выбранного рейса», – пояснила Айшенур Озтекин.

При бронировании туров в настоящее время действуют скидки на проживание летом, которые могут достигать 20–35%. При этом дисконт не распространяется на авиабилеты, страховку и услуги трансфера.

Специалист посоветовала путешественникам заблаговременно уточнять итоговую стоимость поездки и проверять включение в нее оплаты багажа. Кроме того, туристам стоит заранее ознакомиться с условиями отмены бронирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампредседателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын заявил о сохранении действующего формата системы «все включено» в отелях страны.

В Ассоциации туроператоров России сообщили о предложении разделить систему «все включено» на пять категорий.

Также в организации назвали стартовую стоимость десятидневного отпуска в Турции на двоих.