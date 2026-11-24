В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Турагент раскрыла стоимость летнего отдыха в пятизвездочных отелях Турции
Отдых семьи в пятизвездочном отеле Турции летом оценили в 295 тыс. рублей
Недельный отпуск в турецком пятизвездочном отеле с перелетом из Москвы в июне 2027 года обойдется семье из трех человек примерно в 275–295 тыс. рублей, сообщила турагент Айшенур Озтекин.
Путевка включает в себя проживание по системе «ультра все включено», перелет туда и обратно, трансфер, а также страховку, передает РИА «Новости».
«Недельный тур для двух взрослых с ребенком можно подобрать примерно за 275–295 тыс. рублей. За эту сумму доступны отдельные пятизвездочные отели с питанием «ультра все включено». Окончательную стоимость необходимо уточнять с учетом возраста ребенка, категории номера и выбранного рейса», – пояснила Айшенур Озтекин.
При бронировании туров в настоящее время действуют скидки на проживание летом, которые могут достигать 20–35%. При этом дисконт не распространяется на авиабилеты, страховку и услуги трансфера.
Специалист посоветовала путешественникам заблаговременно уточнять итоговую стоимость поездки и проверять включение в нее оплаты багажа. Кроме того, туристам стоит заранее ознакомиться с условиями отмены бронирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампредседателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын заявил о сохранении действующего формата системы «все включено» в отелях страны.
В Ассоциации туроператоров России сообщили о предложении разделить систему «все включено» на пять категорий.
Также в организации назвали стартовую стоимость десятидневного отпуска в Турции на двоих.