Управление по бедствиям Бали предупредило туристов об угрозе оползней

Туристов на Бали предупредили об угрозе оползней и наводнений

Tекст: Мария Иванова

«BPBD призывает повысить бдительность в связи с угрозой гидрометеорологических бедствий, особенно наводнений, подтоплений, оползней и падения деревьев», – заявил руководитель управления И Геде Агунг Теджа Бхусана Ядня, сообщает Detik со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, сильные дожди уже вызвали оползни в нескольких районах острова, в том числе на территории глэмпинга Pelaga Eco Park в округе Бадунг и возле храма Кехен в округе Бангли.

Глава климатологической станции Бали Аминудин Аль Ронири пояснил, что переход от сухого сезона к дождливому сопровождается нестабильностью атмосферы и резкими изменениями погоды. Жителей и туристов призвали учитывать вероятность подтоплений во время ливней и падений деревьев при сильном ветре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители таиландского острова Пхукет получили на мобильные телефоны предупреждение департамента чрезвычайных ситуаций страны об угрозе оползней и наводнений из-за сильных дождей.

В прошлом месяце департамент по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Таиланда выпустил предупреждение об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений в королевстве.

В прошлом году на Бали ввели режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю для ликвидации последствий масштабных потопов.