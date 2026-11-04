  • Новость часаПутин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:30 • Новости дня

    Управление по бедствиям Бали предупредило туристов об угрозе оползней

    Туристов на Бали предупредили об угрозе оползней и наводнений

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий индонезийского острова Бали (BPBD) предупредило туристов и местных жителей об угрозе наводнений, оползней и падения деревьев в период смены сезонов.

    «BPBD призывает повысить бдительность в связи с угрозой гидрометеорологических бедствий, особенно наводнений, подтоплений, оползней и падения деревьев», – заявил руководитель управления И Геде Агунг Теджа Бхусана Ядня, сообщает Detik со ссылкой на РИА «Новости».

    По его словам, сильные дожди уже вызвали оползни в нескольких районах острова, в том числе на территории глэмпинга Pelaga Eco Park в округе Бадунг и возле храма Кехен в округе Бангли.

    Глава климатологической станции Бали Аминудин Аль Ронири пояснил, что переход от сухого сезона к дождливому сопровождается нестабильностью атмосферы и резкими изменениями погоды. Жителей и туристов призвали учитывать вероятность подтоплений во время ливней и падений деревьев при сильном ветре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители таиландского острова Пхукет получили на мобильные телефоны предупреждение департамента чрезвычайных ситуаций страны об угрозе оползней и наводнений из-за сильных дождей.

    В прошлом месяце департамент по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Таиланда выпустил предупреждение об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений в королевстве.

    В прошлом году на Бали ввели режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю для ликвидации последствий масштабных потопов.

    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Подросток, обнаруженный в тайной тюрьме под Киевом, записал видео из больницы и рассказал подробности жестокого избиения неизвестными.

    На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

    «Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

    Киев признал существование концлагерей на Украине.

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    3 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС

    Пашинян допустил подачу заявки на вступление в ЕС в 2027 или в 2028 году

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Армения планирует официально запросить членство в Евросоюзе в ближайшие годы, передает ТАСС. «Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», – сказал Пашинян в интервью телеканалу Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о начале пересмотра Пашиняном позиций по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в невыполнении Брюсселем обещаний перед армянским правительством относительно евроинтеграции.

    В начале осени Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в объединении.

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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    3 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Бьену Свенунгсену в связи с арестами российского имущества по ходатайствам украинских компаний.

    В порту Баренцбург на Шпицбергене со 2 сентября удерживается научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по запросу «Нафтогаза Украины» и ряда других украинских предприятий. В конце октября суд отклонил апелляцию треста «Арктикуголь», сообщает МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что длительная зимняя стоянка судна в суровых арктических условиях грозит его поломкой и серьезными последствиями для окружающей среды. В министерстве также напомнили, что из-за прекращения авиасообщения «Профессор Молчанов» оставался единственным транспортом для доставки сотрудников и жизненно необходимых грузов на архипелаг.

    Москва потребовала от Осло соблюдать положения Договора о Шпицбергене и обеспечить свободу доступа граждан на архипелаг. Кроме того, российские дипломаты призвали Норвегию соблюдать Венскую конвенцию в связи с арестом пяти объектов российской недвижимости в Осло 22 сентября.

    Российские компетентные ведомства продолжат добиваться снятия арестов, а генеральное консульство на Шпицбергене оказывает поддержку остающимся на судне членам экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом месяце российская дипломатическая миссия в Норвегии сообщила о расчете на скорейшее освобождение судна.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства с норвежскими властями из-за ареста судна на Шпицбергене.

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    4 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    NYT: Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США

    Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов в США
    @ IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и выразил намерение сотрудничать с представителями Демократической партии.

    Американский президент Дональд Трамп выразил готовность взаимодействовать с политическими оппонентами после завершения голосования, пишет The New York Times.

    «Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп.

    Он объяснил провал Республиканской партии отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Он также заявил, что не жалеет о провале таких кандидатов, как сенатор-республиканка Дарлин Грэм из Южной Каролины, которая проиграла выборы, и Кен Пакстон, генеральный прокурор-республиканец штата Техас, отстававший в своей кампании по выборам в Сенат.

    Заявления прозвучали на фоне приближения демократов к получению контроля над палатой представителей и сенатом. Трамп также выразил уверенность в победе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), если бы тот не скончался в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали переход палаты представителей США к демократам.

    Во вторник в администрации президента США оценили атмосферу в день промежуточных выборов в Конгресс как осторожно оптимистичную.

    Голосование назвали референдумом о втором сроке главы Белого дома на фоне роста цен и недовольства экономикой.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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