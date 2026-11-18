Суд приговорил бывшего мэра Стамбула Имамоглу к двум годам тюрьмы

Tекст: Ольга Иванова

Имамоглу приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, а также наложили запрет на его политическую деятельность, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет».

Соответствующий вердикт вынес суд первой инстанции в Анкаре. Уголовное разбирательство касалось возможных нарушений во время проведения съезда оппозиционной Народно-республиканской партии в ноябре 2023 года. Имамоглу выступал председателем на этом съезде, следствие обвинило политика в фальсификациях при голосовании делегатов.

Запрет на занятие политикой вступит в силу только после того, как приговор будет окончательно утвержден. Аналогичные тюремные сроки суд назначил еще восьми фигурантам расследования, при этом трое подсудимых были полностью оправданы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в отношении экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывшего мэра Стамбула отправили под арест по делу об утечке данных избирателей во время кампании 2019 года.

Летом прошлого года оппозиционный политик получил срок по делу об оскорблении прокурора.