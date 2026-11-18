El Peruano: Перу объявило режим ЧС из-за риска перебоев с топливом

Tекст: Ольга Иванова

Чрезвычайное положение охватывает всю логистическую цепочку, включая нефтепереработку, хранение, транспортировку и реализацию жидкого топлива и сжиженного газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету El Peruano.

«Мера обусловлена высоким структурным и системным риском, который может возникнуть для поставок жидкого топлива и сжиженного газа в результате аномальных климатических явлений, связанных с феноменом Эль-Ниньо 2026–2027», – говорится в правительственном документе.

Интенсивные дожди, наводнения и оползни представляют угрозу для объектов нефтегазовой инфраструктуры и трубопроводов. Власти подчеркивают, что сбой в одном звене логистики может отразиться на снабжении других территорий.

Решение связано с критической зависимостью страны от углеводородов, на которые приходится 67% энергетического баланса Перу. У государства нет достаточных мощностей для оперативной замены нефти и газа другими источниками энергии.

Климатическое явление Эль-Ниньо характеризуется аномальным нагревом поверхностных вод в тропической части Тихого океана. По оценкам Всемирной метеорологической организации, текущий феномен может стать самым сильным с 1950 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперт российского природоохранного фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил о риске масштабных засух и дефицита воды в ряде регионов мира из-за природного явления Эль-Ниньо.

Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила о возможном формировании сильнейшего за последние четыре десятилетия климатического феномена.

Глава Гидрометцентра России Юрий Симонов отметил рост числа разрушительных тайфунов и наводнений на планете.