  • Новость часаВстреча Путина и Уиткоффа завершилась
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня

    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России

    Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен увеличением числа погибших и раненых среди мирных жителей России в результате участившихся ударов украинских военных, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая недавние атаки в районе Петербурга», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

    В четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о 10 тыс. пострадавших от атак ВСУ россиянах с начала года.

    В среду экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ.

    Во вторник Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН

    ТАСС: Постпред Кубы заявил о нарушении США правил использования помещений ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил США в проведении провокационного мероприятия в штаб-квартире организации, назвав это грубым нарушением правил использования ее помещений.

    Кубинский дипломат выступил перед представителями постоянных миссий государств при ООН и гражданского общества перед началом организованного американской стороной мероприятия «Свободная Куба: угнетение, которое скрывает Гавана», передает ТАСС.

    «Всего в нескольких метрах от того места, где мы находимся, представительство США проводит фарсовое мероприятие против Кубы, грубо нарушая правила использования помещений ООН. Это тайное собрание, не имеющее абсолютно никакого отношения к повестке дня ООН», – заявил Соберон Гусман.

    По его словам, Секретариат организации не предотвратил проведение мероприятия, несмотря на неоднократные предупреждения Гаваны.

    Дипломат также обвинил Вашингтон в попытке отвлечь внимание международного сообщества от последствий экономической блокады острова, назвав действия США применением «коллективного наказания против народа Кубы».

    Он добавил, что мероприятие США направлено на подрыв обсуждения в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о необходимости прекращения американской блокады, рассмотрение которой запланировано на 27–28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мексиканская Pemex прекратила поставки нефти на Кубу из-за санкций США. МИД России назвал американские санкции против Кубы бесчеловечными.

    Москва осудила как неприемлемое очередное ужесточение санкций США против кубинского острова.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    20 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    ООН спрогнозировала рост числа голодающих в Афганистане зимой

    ООН: Количество голодающих в Афганистане вырастет с 16 до 19 млн в зимний период

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко заявила, что предстоящей зимой число жителей Афганистана, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, увеличится с 16 до 19,2 млн человек.

    В период с сентября по октябрь острую нехватку продовольствия испытывали 15,9 млн афганцев, что составляет около трети населения страны. В их число входят 3,4 млн человек, находящихся в чрезвычайных условиях, пишет РИА «Новости».

    «Ситуация продолжает ухудшаться. Ожидается, что в зимний период – с ноября по апрель, когда доступ к продуктам питания традиционно ограничен, – число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, возрастет до 19,2 млн. При этом 5 млн человек, по прогнозам, окажутся в ситуации чрезвычайного уровня голода», – сказала Черевко.

    В управлении добавили, что в следующем году более 4 млн детей в возрасте до пяти лет потребуется лечение от острого истощения. Из-за сокращения финансирования в Афганистане закрылась треть пунктов оказания гуманитарной помощи, что грозит необратимыми последствиями для малолетних жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая спецпредставитель генсека ООН прибыла в Кабул.

    В пятницу генсек СНГ назвал изоляцию Афганистана путем к катастрофе. Ранее миссия ООН предупредила о риске гуманитарной катастрофы в стране.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 20 октября в Москве была зафиксирована самая низкая температура с начала календарной осени.

    Минувшей ночью на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, температура опустилась до 0,3 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    До этого самой холодной ночью нынешней осени считалась ночь на 4 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 2 градусов.

    Ранее самыми холодными ночами считались ночь на 2 октября (плюс 3,2 градуса), ночь на 8 октября (плюс 4,5 градуса), ночь на 30 сентября (плюс 4,7 градуса), ночь на 29 сентября (плюс 4,8 градуса) и ночь на 9 сентября (плюс 5,1 градуса).

    Днем во вторник синоптики ожидают в столичном регионе ясную без осадков погоду, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в Москве и от плюс 7 до плюс 12 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву пришло аномально высокое атмосферное давление из-за скандинавского антициклона. В субботу синоптики назвали сроки смены автомобильной резины на зимнюю в столичном регионе. В Москве и Московской области из-за дождей объявили желтый уровень погодной опасности.

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    20 октября 2026, 08:27 • Новости дня
    В Москве зафиксировали первые за осень заморозки

    Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник утром в столице были отмечены первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.

    Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

    В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    19 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

    Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

    Tекст: Мария Иванова

    К вечеру понедельника атмосферное давление в Москве поднимется до 765 мм ртутного столба, что значительно превышает нормальные показатели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

    Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

    В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.

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    19 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо

    В ФАО предупредили об угрозе засух и наводнений до 2027 года из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до начала 2027 года и повысит вероятность экстремальных погодных явлений.

    Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ожидается, что этот фактор значительно повлияет на глобальный климат, передает РИА «Новости».

    «Сильное Эль-Ниньо, которое, как ожидается, сохранится как минимум до начала 2027 года, может изменить режимы осадков и температур и повысить вероятность засух, чрезмерных осадков, наводнений и других экстремальных явлений», – отметил Тореро.

    По его словам, погодные аномалии необязательно приведут к прямому сокращению мирового производства продовольствия. Однако они могут совпасть с нехваткой удобрений и высокими энергозатратами, что усугубит потери урожая. Дополнительное давление на рынок способно оказать увеличение производства биотоплива, которое требует сельскохозяйственного сырья.

    Экономист подчеркнул, что даже при достаточных запасах продовольствия высокие расходы на морские перевозки, топливо и страхование могут затруднить доставку продуктов питания нуждающимся странам и сделать их значительно дороже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты предрекли миру продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. Изменения климата лишили Дальний Восток больше половины улова рыбы. Также специалисты спрогнозировали резкое увеличение числа погодных аномалий.

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    20 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал зиму в Центральной России теплее нормы

    Климатолог Терешонок спрогнозировал зиму теплее нормы в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая зима в Москве и Центральной России может оказаться теплее климатической нормы или близкой к ней, однако возможны и морозные периоды, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Ученые-климатологи предполагают, что средние значения температуры воздуха для предстоящей зимы в Москве и Центральном регионе России могут быть близкими к климатической норме или выше ее», – приводит слова Николая Терешонка ТАСС.

    Он отметил, что средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов. Морозные периоды, по словам эксперта, возникают при ослаблении или смещении полярного вихря, а теплые связаны с влиянием южных циклонов.

    Норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление. В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице. На прошлой неделе москвичам пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    21 октября 2026, 06:58 • Новости дня
    Трибунал ООН назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию на 10–11 ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Международный трибунал ООН по морскому праву проведет 10–11 ноября слушания по жалобе, которую Аргентина подала против Британии, стремясь не допустить добычи нефти в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщает инстанция.

    В сообщении отмечается, что председатель Международного трибунала по морскому праву Морис Камга назначил 10 и 11 ноября 2026 года датами слушаний по делу о добыче углеводородов в юго-западной части Атлантического океана «Аргентина против Соединенного Королевства», передает ТАСС.

    13 октября канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея сообщила, что страна попросила Международный трибунал по морскому праву принять временные меры, которые должны предотвратить добычу углеводородов Британией на континентальном шельфе Северного Мальвинского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Канцелярия президента Хавьера Милея тогда заявила об эскалации вокруг архипелага, из-за чего был сорван визит аргентинского лидера в Британию.

    В апреле власти Аргентины заявили о прогрессе в вопросе возвращения островов.

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    20 октября 2026, 07:10 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали потепление до 11 градусов в Москве

    Метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду без осадков в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник в столице ожидается переменная облачность без осадков и потепление до плюс 11 градусов, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Дневная температура в Москве составит плюс 9 – плюс 11 градусов, по области – плюс 7 – плюс 12 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на три градуса», – пояснила Позднякова РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что в городе будет дуть восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что превышает норму в среднем на 20 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

    На прошлой неделе в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя.

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    21 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века

    ООН: Мир пришел к потеплению на 2,8 градуса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Организация Объединенных Наций в новом докладе заявила, что ограничить глобальное потепление уровнем в 1,5 градуса по Цельсию уже невозможно, а при нынешних обязательствах мир движется к росту температуры на 2,8 градуса к концу века.

    В новом докладе Emissions Gap Организация Объединенных Наций пришла к выводу, что цель сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уже недостижима, а текущая траектория выбросов ведет к росту температуры примерно на 2,8 градуса к концу столетия, пишет NewScientist.

    В докладе отмечается, что достичь цели в 1,5 градуса теперь можно только за счет временного превышения этого порога и последующего крупномасштабного охлаждения планеты с помощью технологий вроде прямого улавливания углекислого газа из воздуха во второй половине века. Такой «минимальный» сценарий превышения предполагает пик потепления на уровне 1,7–1,8 градуса и лишь 50-процентную вероятность возвращения к 1,5 градуса к 2100 году.

    Для реализации этого сценария миру необходимо сократить выбросы на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнем 2025 года. При этом действующие национальные обязательства сулят снижение выбросов лишь на 5–8% к 2030 году и на 11–15% к 2035 году, а текущие политики вообще ведут к потеплению примерно на 2,8 градуса, тогда как даже полное выполнение всех обещаний ограничило бы его лишь до 2,1 градуса.

    Многочисленные ученые сомневаются, что сценарий минимального превышения температуры реалистичен с политической и технологической точек зрения из-за требуемых темпов сокращения выбросов и масштабов искусственного и природного охлаждения после 2050 года. «Мы не знаем, можем ли мы допустить превышение», – заявил почетный профессор Университета Восточной Англии и бывший глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата Боб Уотсон, добавив, что полагаться на возвращение температуры к 1,5 или двум градусам после превышения означает «жить в выдуманном мире».

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении подчеркнул, что временное превышение целевого уровня нельзя считать капитуляцией и что страны должны стремиться сделать его как можно меньшим и более коротким, добиваясь возвращения температуры ниже 1,5 градуса к концу века. Эксперт Имперского колледжа Лондона Йоэри Рохель считает, что превышение следует воспринимать как провал, который необходимо исправить, а сама цель в 1,5 градуса должна оставаться ориентиром ради защиты уязвимых и бедных слоев населения, а не заменяться на более высокий «комфортный» предел.

    В прошлом месяце издание NYT заявило, что мировое сообщество не сумело выполнить ключевую климатическую цель по сдерживанию потепления.

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    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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