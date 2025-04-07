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Синоптики предупредили о снеге и заморозках в Крыму
Крымский гидрометцентр сообщил о снеге и заморозках в Крыму
Крым оказался под воздействием холодного фронта, который принес снегопады и падение температуры до заморозков в степных и предгорных районах до двух градусов мороза, сообщил крымский гидрометцентр.
На Крым обрушился холодный фронт, который принес с собой мокрый снег и понижение температуры, вплоть до заморозков. Крымский гидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях, которые будут наблюдаться 7 и 8 апреля. Синоптики прогнозируют усиление ветра с юго-западного на северо-западный с порывами до 20-25 метров в секунду, передает РИА «Новости».
Дожди охватят весь регион, а в южных, центральных и восточных районах ожидаются особенно сильные ливни. В горной местности осадки будут сопровождаться мокрым снегом. Аналогичная картина предстанет и в степных и предгорных районах, где температурные показатели могут опуститься до минус двух градусов, что вызовет заморозки.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать в течение ближайших дней. Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность и быть готовыми к перепадам погоды.
На юге московского региона из-за циклона «Зион» выпало до 15 мм осадков.
Синоптики сообщили, что в ночь на понедельник в Москве выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.
Гидрометцентр сообщил о резком похолодании в Центральной России с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы.