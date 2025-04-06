Циклон «Зион» принес в московский регион до 15 мм осадков

На юге московского региона выпало до 15 мм осадков из-за циклона «Зион»

Tекст: Денис Тельманов

Циклон «Зион» принес в московский регион значительное количество осадков, передает РИА «Новости». В ночь на сегодня в столице выпало 3 миллиметра осадков, в то время как в южной части области уровень осадков достиг более высоких значений: в Наро-Фоминске выпало 7 миллиметров, в Коломне – 9 миллиметров, в Серпухове – 10 миллиметров, а в Михнево – 15 миллиметров. Это составляет 43% от месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Центральной России наибольшее количество осадков зафиксировано в Калуге, где также выпало 15 миллиметров. Снегопады распространяются широтно с запада на восток, охватывая Смоленскую, Калужскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Южнее осадки постепенно переходят в дождь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в эти выходные ожидается снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля.

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