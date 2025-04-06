  • Новость часаГруппировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 06:26 • Новости дня

    В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шесть взрослых и ребенок

    В Иркутской области из-за ветра пострадали 7 человек и сгорело 17 домов

    Tекст: Денис Тельманов

    Семь человек, включая ребенка, получили травмы из-за сильного ветра в Иркутской области, где также сгорело 17 домов, повреждено 40 кровель и более 100 тыс. домов остались без света.

    По информации, предоставленной губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в его телеграм-канале, в результате сильного ветра в регионе пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.

    Как пишет ТАСС, ветер также вызвал пожары, в результате которых сгорели 17 жилых домов. Порывами ветра были повреждены 40 кровель, 18 деревьев, 12 опор линий электропередач и 2 автобусные остановки. В результате 46 населенных пунктов остались без электричества.

    По словам губернатора, холодный фронт больше не представляет угрозы для региона, однако усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшее время. Штормовое предупреждение в регионе объявлено на 6 апреля, прогнозируется ветер до 34 м/с, дождь, переходящий в снег, и гололедица.

    Ранее, 5 апреля, штормовой ветер обрушился на ряд регионов Сибири, включая Кузбасс, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Новосибирскую и Иркутскую области. В этих регионах зафиксированы массовые отключения электроэнергии и усиление ветра до ураганного, способствующего пылевым бурям и распространению пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

    По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

    Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

    В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.

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    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал активы Чубайса и еще 7 человек на 5,6 млрд рублей

    Арбитраж Москвы арестовал средства Чубайса и других на 5,6 млрд рублей по иску Роснано

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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    5 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС

    В Хакасии из-за непогоды и пожаров введен режим ЧС, пострадали четыре человека

    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС
    @ t.me/konovalov_khakasia19

    Tекст: Мария Иванова

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных порывов ветра, которые обострили пожарную обстановку и привели к возникновению 43 очагов пожаров, повреждению крыш домов, падению деревьев и пострадавшим в Абакане.

    Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На оперативном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение из-за ухудшения пожарной обстановки вследствие сильных порывов ветра.

    На территории республики зарегистрировано 43 очага пожаров. В тушении задействованы 249 человек и 78 единиц техники. Самые сложные условия наблюдаются в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. Из-за сильного ветра в ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение, и ведутся работы по его восстановлению.

    В городах Абакан, Черногорск и Усть-Абаканском районе повреждены крыши домов и социальных объектов, повалены деревья и повреждены автомобили. В Абакане зарегистрировано четверо пострадавших. На 66 км трассы Абакан – Саяногорск ограничено движение автомобилей.

    К тушению пожаров привлечены все подразделения пожарной службы, добровольная пожарная охрана и патрульные группы муниципалитетов. Весь резерв техники введен в боевой расчет. Граждан призывают сообщать о пожарах по телефонам 101 или 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае и в Хакасии начались масштабные пожары, для борьбы с которыми были направлены два пожарных поезда.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    5 апреля 2025, 21:21 • Новости дня
    Ураган в Иркутской области оставил без света более 100 тыс. домов

    В Иркутской области ураган обесточил более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    Как сообщает Telegram-канал МЧС Иркутской области, ураганный ветер в регионе достигал скорости 34 м/с. Из-за этого превентивно отключили электричество в 101306 домах в 613 населенных пунктах по восьми районам области. Ветер в некоторых местах сохраняется на уровне 15-29 м/с.

    В Тайшетском районе ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил деревья и ограждения, вызвав техногенные пожары. В Нижнеудинском районе в поселке Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая. В городе Тулуне пожар охватил три жилых дома и склад площадью 2,5 тыс. кв. метров, все возгорания ликвидированы.

    В Тулунском районе в поселке Ук пожар уничтожил три жилых дома и баню на площади 110 кв.метров. В Братском районе в поселке Бамбуй пожар охватил 18 садовых участков и сухую растительность на общей площади 1050 кв. метров, пожар локализован.

    Погибших и пострадавших нет, но воздействие ветра продолжится до утра 6 апреля, предупредили спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в селе Ермаковское Красноярского края ураган обрушил 35-метровую трубу котельной, оставив без тепла более 2 тыс. жителей и несколько административных зданий.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

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    5 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Штормовой ветер вызвал массовые отключения электричества в Сибири

    Tекст: Александра Юдина

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

    Штормовой ветер в Сибири стал причиной массовых отключений электроэнергии в нескольких регионах, передает ТАСС.

    Так, в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и на территории Хакасии произошли технологические нарушения на энергетических сетях.

    В пресс-службе компании сообщили, что устранением аварий занимаются 48 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 105 человек и 48 единиц техники. Шквалистый ветер стал основной причиной сбоев поставки электричества.

    На территории Алтайского края и Кемеровской области особенно сильные порывы ветра привели к нарушениям в работе сетей.

    Накануне в поселке Ранцево в Тверской области произошло возгорание десяти строений, среди которых три жилых дома. Быстрому. Распространению огня способствовал сильный ветер.

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    5 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о сильных холодах в Центральной России на следующей неделе

    Вильфанд: Nемпература в центральной России упадет на 9 градусов ниже нормы

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Температура в центральной России в начале следующей недели снизится значительно ниже климатической нормы, передает ТАСС.

    С 7 по 9 апреля в 12 регионах Центрального федерального округа, а также в Нижегородской области и северной части Красноярского края ожидается, что температуры будут на 5-9 градусов ниже нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях температуры опустятся до минус 11 градусов. В Тверской и Смоленской областях температурные показатели будут ниже нормы на 5-8 градусов.

    На юге Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и Брянскую области, температура также будет ниже нормы на 5-8 градусов. В Курской области минимальные температуры достигнут от минус 4 до минус 9 градусов, а в Белгородской – до минус 2 градусов.

    В Нижегородской области с 8 по 9 апреля температура снизится на 5-7 градусов ниже нормы, достигнув 5-9 градусов мороза. В Туруханском крае Красноярского края прогнозируется снижение температуры до минус 28 градусов, что на 5-9 градусов ниже нормы.

    В отличие от центральной России, в Якутии наблюдается значительное потепление. Дневные температуры будут положительными, достигнув плюс 2-6 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы, отметил Вильфанд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эти выходные в Москве ожидаются снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля, сообщал столичный департамент транспорта.

    В пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание, сообщал центр погоды «Фобос».

    При этом во второй половине апреля в Центральной России ожидается потепление до плюс 20 градусов, что соответствует майским климатическим условиям.

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    5 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Названа вероятная причина массовых пожаров в Красноярском крае

    Пал травы и сильный ветер вызвали массовые пожары в Красноярском крае

    Tекст: Евгения Караваева

    В Красноярском крае из-за пала травы и ураганного ветра возникли многочисленные пожары, охватившие несколько районов региона, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский.

    Как сообщает регональное управление МЧС, пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский. Причиной возгорания стал пал прошлогодней травы в сочетании с сильными порывами ураганного ветра. В результате возгорания зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе, а также в деревне Каптырево в Шушенском районе и в районе села Знаменка в Мичуринском районе.

    За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Гражданам придется платить от пяти до пятнадцати тыс. рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от сорока до шестидесяти тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц составят от 300 до 400 тыс. рублей.

    С начала года в регионе зафиксировано более 60 пожаров сухой растительности, охвативших около 250 га. Палы травы запрещены, так как они негативно влияют на здоровье людей, особенно с заболеваниями легких, и уничтожают мелких животных и насекомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на горе Машук произошел пожар, охвативший 1 тыс. кв. метров сухой растительности, однако огонь удалось локализовать. В Хоринском районе Бурятии начался лесной пожар на территории площадью один гектар, в тушении которого участвовали 12человек и две единицы техники.

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    5 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    ВС России ударами РСЗО и «Солнцепека» уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра

    Tекст: Александра Юдина

    Сеть укреплений ВСУ у Часова Яра уничтожена ударами РСЗО и «Солнцепека», что привело к потерям среди личного состава до 30 человек, сообщают силовые структуры.

    Сеть укреплений Вооруженных сил Украины у города Часов Яр была уничтожена ударами реактивной системы залпового огня и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», передает ТАСС.

    По заявлению представителей силовых структур, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии нанесли удар по позициям противника, что привело к полному разрушению укреплений вместе с находящимся там личным составом.

    По предварительным оценкам, потери ВСУ на этом участке составляют до 30 человек.

    Кроме того, в результате атаки российских FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии была уничтожена группа военнослужащих ВСУ из шести человек из элитного подразделения. Удар был нанесен по местам скопления живой силы противника в окрестностях Часова Яра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях.

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    5 апреля 2025, 21:33 • Новости дня
    Апрельский снегопад в Минске отменил футбольный матч

    Снегопад в Минске отменил матч «Динамо» и «Немана»

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный апрельский снегопад в Минске привел к отмене футбольного матча между минским «Динамо» и гродненским «Неманом», а также вызвал предупреждения о возможных отклонениях в графике общественного транспорта.

    Минск накрыл апрельский снегопад, что привело к отмене футбольного матча. Как передает РИА «Новости», в связи с погодными условиями в городе возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. «Минсктранс» призвал горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

    ГАИ Минска напомнила водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции из-за сложных дорожных условий, вызванных снегопадом. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы и быть внимательными при переходе дорог. Сотрудники ГАИ готовы помочь участникам дорожного движения, как сообщается в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.

    На футбольный матч между минским «Динамо» и гродненским «Неманом» снегопад оказал более значительное влияние. Встреча была остановлена на четырнадцатой минуте и затем перенесена. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что новая дата игры будет объявлена позже.

    Несмотря на сильные осадки, международный аэропорт Минска продолжает работать по расписанию – вылеты и прилеты выполняются без задержек. Синоптики и МЧС предупредили о неблагоприятной погоде на 6 апреля, включая усиление ветра и дальнейшие снегопады. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности на выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

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    5 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома

    Из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома в Нижнеудинске

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кобзева, в результате ураганного ветра в Иркутской области возникли пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук. По словам губернатора, в Нижнеудинске огонь охватил различные части города, включая улицу Подгорную, а в Уке горят несколько домов.

    Порывы ветра достигают скорости 25 м/с и также затронули Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья на машины и дороги. Жертв нет, городские службы активно работают над устранением последствий, включая освобождение дорог от упавших деревьев.

    В Чунском муниципальном округе зафиксированы падения опор и повреждение кровель. В Тулуне отключена линия электропередач. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение с прогнозами ветра до 35 м/с и возможностью снегопадов и гололедицы.

    В Красноярском крае ураган также привел к повреждениям и угрозам пожаров. По словам губернатора Михаила Котюкова, идет вторая волна урагана, что увеличивает риск ландшафтных пожаров. В регионе отключены от электричества 94 населенных пункта, а жителям рекомендуется оставаться дома и избегать открытого огня на улице, передает ТАСС.

    В Хакасии число пострадавших от ураганного ветра достигло 11 человек. Пресс-служба Минздрава республики уточняет, что в медицинские учреждения с различными травмами обратились 11 человек, из них пятеро были госпитализированы. Среди госпитализированных трое находятся в Абаканской межрайонной больнице, двое – в Саяногорской. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение.

    Ранее в Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки на площади 1 тыс. кв. метров.

    Региональное управление МЧС сообщало, что пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский, из-за пала прошлогодней травы и сильного ураганного ветра.

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который обострил пожарную обстановку и привел к возникновению 43 очагов пожаров.

    Мощный штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, вследствие чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

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    5 апреля 2025, 23:12 • Новости дня
    Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

    Сторонники ПЦУ захватили храм великомученика Димитрия Солунского в Черновицкой области

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Украины, в селе Панка Черновицкой области, сторонники ПЦУ силой захватили храм великомученика Димитрия Солунского, который принадлежит канонической Украинской православной церкви.

    Как сообщает ТАСС, раскольники Православной церкви Украины захватили храм УПЦ в Черновицкой области. Союз православных журналистов заявил, что в селе Панка сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма святого великомученика Димитрия Солунского.

    В феврале прошлого года в этом селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к канонической УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию.

    Несмотря на это, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ при поддержке посторонних лиц, не имеющих отношения к селу или религиозной общине.

    На Украине активно проводится политика вытеснения Украинской православной церкви. Власти поощряют переход религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году.

    Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами, а сторонники ПЦУ захватывают храмы и нападают на священнослужителей. 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической церкви на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины сообщил, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, следует обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных.

    Президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом», который не замечают во всем мире, и предупредил, что «это аукнется».

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    5 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у северных Курил в Тихом океане

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья северных Курил в 158 км южнее Северо-Курильска.

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья северных Курил. Событие зафиксировано в Тихом океане 5 апреля в 19.22 по местному времени (11.22 мск). Эпицентр находился на расстоянии 158 км южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, при этом очаг залегал на глубине 41 км, передает РИА «Новости».

    По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами также не была объявлена.

    Землетрясение не вызвало разрушений и не представило угрозы для жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов.

    До этого землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у Курильских островов, эпицентр находился недалеко от Кунашира, на глубине 46 километров.

    Некоторое повышение сейсмической активности на планете ожидается в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, заявил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

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