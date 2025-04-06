В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шесть взрослых и ребенок

В Иркутской области из-за ветра пострадали 7 человек и сгорело 17 домов

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в его телеграм-канале, в результате сильного ветра в регионе пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.



Как пишет ТАСС, ветер также вызвал пожары, в результате которых сгорели 17 жилых домов. Порывами ветра были повреждены 40 кровель, 18 деревьев, 12 опор линий электропередач и 2 автобусные остановки. В результате 46 населенных пунктов остались без электричества.

По словам губернатора, холодный фронт больше не представляет угрозы для региона, однако усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшее время. Штормовое предупреждение в регионе объявлено на 6 апреля, прогнозируется ветер до 34 м/с, дождь, переходящий в снег, и гололедица.

Ранее, 5 апреля, штормовой ветер обрушился на ряд регионов Сибири, включая Кузбасс, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Новосибирскую и Иркутскую области. В этих регионах зафиксированы массовые отключения электроэнергии и усиление ветра до ураганного, способствующего пылевым бурям и распространению пожаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

